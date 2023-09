Premier w Świdniku: pracujemy nad tym, aby był nowy kontrakt na śmigłowce AW-101

Pracujemy nad tym, aby był nowy kontrakt na śmigłowce AW-101 - zapowiedział w zakładach lotniczych PZL-Świdnik premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, miałoby ich być ok. 20.

Szef rządu poinformował, że w zakładach w Świdniku zostało zatrudnionych dodatkowo 500 osób. "Bo właśnie dokonujemy, jeden za drugim, kolejnych kontraktów, kolejnych zamówień dla polskiej armii" - dodał. "To jest i silniejsza armia i nowe miejsca pracy - dwa w jednym" - zaznaczył.

"Dziękuje za to, że udało się wypracować ten wielki kontrakt na AW-149, bo będzie takich 32" - przekazał premier, który stał przed jednym ze śmigłowców. "Chcemy też i pracujemy nad tym, żeby były nowe zamówienia, wielki, nowy kontrakt na AW-101" - poinformował i wskazał, że miałoby to być 20-21 sztuk. "Będę robił wszystko, żeby spiąć ten kontrakt. Jest to niezwykle ważne. Polska armia potrzebuje śmigłowców wielozadaniowych - takich, jak 149-tka" - dodał.

