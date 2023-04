Premier: w zakładach Bumar w Gliwicach będziemy produkować armatohaubice Krab

W zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach będziemy produkować armatohaubice Krab - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że w tych zakładach będzie także centrum napraw czołgów Leopard.

Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili w środę Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach (woj. śląskie).

"Przywozimy dobre wiadomości" - zapowiedział szef rządu. "W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba" - poinformował. "O to zabiegali pracownicy, zabiegało kierownictwo, zabiegało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku" - dodał premier.

Jak podkreślił, zarówno w Gliwicach, jak i w całej Polsce ważny jest rozwój przemysłu zbrojeniowego. "Od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski" - wskazał Morawiecki. Dodał, że często rozmawia z szefem MON, aby zamawiać sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych.

"Będzie po pierwsze produkcja Krabów, przeniesiona część produkcji Krabów, ale również tutaj będzie centrum serwisowania, centrum napraw dla czołgów Leopard" - poinformował szef rządu.

Podkreślił także, że rząd chce, aby powrócić do świetności zakładów w Gliwicach. "Na Śląsku jest wielki potencjał produkcyjny. Śląsk jest perłą w koronie polskiego przemysłu i tak musi pozostać i tak pozostanie" - mówił Morawiecki.

"Otwieramy się na współpracę z Niemcami, Amerykanami, Koreańczykami. Te wszystkie najnowocześniejsze linie technologiczne będą też tutaj służyły rozwojowi polskiego przemysłu. Cieszę się z tego powodu, bo to oznacza większy popyt na pracę, a większy popyt na pracę to podnoszenie wynagrodzeń polskich pracowników, a to jest dla mnie najważniejsze: wynagrodzenia polskich pracowników i nowe miejsca pracy" - zaznaczył premier.