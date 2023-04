Premier: warto nam zaufać, rządy PiS po prostu się Polakom opłacają

Warto nam zaufać, rządy PiS po prostu się Polakom opłacają. Staramy się dotrzeć do każdego zakątka Polski i zwiększyć szanse na zrównoważony rozwój, bo Polska musi stwarzać równe warunki rozwoju - podkreślił w piątek w Zielonej (woj. mazowieckie) premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odwiedził w piątek Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w powiecie żuromińskim. Premier Morawiecki podkreślił, że - przebywając w tym miejscu - widzi wyraźnie, "jak zmienia się Polska powiatowa, jak bardzo mocno zmienia się dzięki funduszom rządowym".

"Tu, w Zielonej, ale także w całym powiecie żuromińskim, w ostatnim tylko czasie przystąpiliśmy do szeroko zakrojonego programu termomodernizacji, ocieplania szkół, ocieplania budynków oświatowych, budynków edukacyjnych" - wskazywał premier. Wyraził zadowolenie z tego, że większa część prac została już zakończona.

"Cieszę się także, że niektóre obiekty, jak ten, który przed chwilą widziałem w Żurominie, to obiekty naprawdę supernowoczesne, takie, przy których też powstaje basen, pierwszy zresztą basen z prawdziwego zdarzenia tu, w powiecie żuromińskim" - mówił premier. "Niech to będzie też kanwa do potwierdzenia tego, że nasza polityka służy wszystkim samorządom, wszystkim powiatom" - dodał.

"Tu pan starosta jest starostą, jeśli dobrze usłyszałem, z PSL. Nie robimy żadnych różnic, staramy się po prostu pomagać. Przede wszystkim tam bardziej, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna" - podkreślił premier. Dodał, że to "właśnie Polska powiatowa, gminna to była często Polska zapomniana w tym modelu rozwoju, który wcześniej był modelem podstawowym".

"Bardzo dobrze, że teraz dzieci, młodzież będą mogły uczyć się w ocieplonych budynkach, w większym komforcie, bo dzięki temu jedno zmartwienie dla dyrekcji, dla samorządowców mniej. Będą mogli skoncentrować się na tym, co najważniejsze - a więc na uczeniu się, wychowywaniu też uczniów i na przyjaźniach, które tu są zawiązywane we wszystkich szkołach" - podkreślił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że "Polska jest jedna, Polska musi być jedna". "Polska jest państwem, które musi stwarzać równe warunki do rozwoju niezależnie od tego, kto, w jakim zakątku Polski się urodził, wychowuje, szkoli, kształci, pracuje. To jest nasze podstawowe zadanie, to jest nasze jednocześnie podstawowe zobowiązanie" - oświadczył.

Jak zauważył, "słowa mogą pięknie brzmieć, ale to czyny przekonują". "Na tych różnych przystankach dnia dzisiejszego, ale też kolejnych tygodni, miesięcy pokazujemy i będziemy pokazywali, że warto nam zaufać, że rządy PiS po prostu się Polakom opłacają, że staramy się dotrzeć do każdej mieściny, do każdego zakątka Polski i zwiększyć szanse na zrównoważony, sprawiedliwy rozwój" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, jest to zarówno zobowiązanie jego, jak i całego rządu.

Trasa premiera - w ramach której w piątek odwiedził już m.in. gminę Strzelce (woj. łódzkie) i Gostynin (woj. mazowieckie) - to część akcji "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne", którą zainaugurował w ubiegły weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński w Janowie Lubelskim. W jej ramach zostało zaplanowanych prawie 100 spotkań we wszystkich okręgach wyborczych, na których politycy PiS będą podsumowywać, co przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić dla Polski lokalnej.