Premier: warto zachować ciągłość władzy; to co zrobiliśmy przez osiem lat, można zniszczyć w osiem miesięcy

Chcemy przekonać wyborców że warto jest zachować ciągłość władzy. To, co zbudowaliśmy przez osiem lat, naszą wielką politykę społeczną, politykę inwestycji w każdym zakątku Polski, to wszystko można zniszczyć w osiem miesięcy - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Liderzy Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w czwartek poinformowali o podjęciu decyzji odnośnie wspólnego startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Morawiecki w piątek pytany o to jak odbiera tę decyzję powiedział, że do konkurentów politycznych odnosi się "z szacunkiem i respektem, ponieważ każdy oczywiście walczy na scenie politycznej o przekonanie Polaków".

Zaznaczył, że wierzy w to, iż program PiS i jego wiarygodność przekona Polaków do oddania głosu na jego formację.

"Ruszam dzisiaj w trasę pod hasłem +Polska jest Jedna+, ponieważ to my chcemy przekonać wyborców do tego, że warto jest zachować ciągłość władzy, że to, co zbudowaliśmy przez osiem lat, naszą wielką politykę społeczną, naszą politykę inwestycji w każdym zakątku Polski, że to wszystko można zniszczyć w osiem miesięcy" - powiedział szef rządu.

Premier ocenił, że jeśli do władzy powróci Platforma Obywatelska, to będzie ona realizować zadania np. w ministerstwie finansów tak jak wcześniej, co - jak mówił - skończyło się "wzrostem luki VAT i CIT rok po roku".

"Dlatego chcemy przekonywać Polaków faktami, czynami, które przekonują i mam nadzieję przekonają Polaków" - powiedział Morawiecki.