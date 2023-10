Premier: weto ws. nielegalnej imigracji będzie skuteczne wtedy, jeśli będziemy mogli nadal kierować sprawami kraju

Przedstawię twarde weto wobec nielegalnej imigracji na Radzie Europejskiej. Ale jest jeden warunek - ono będzie skuteczne, jeżeli będziemy mogli kierować sprawami kraju. Jeśli dojdzie do zmiany rządów na PO, to dojdzie do tragedii - podkreślił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"W czerwcu 2018 roku postawiłem twarde weto i wówczas powstrzymaliśmy to szaleństwo, które dzisiaj na powrót jest realizowane. I można byłoby powiedzieć, że przecież tamto weto było skuteczne przez kilka lat, w związku z tym teraz to weto również będzie skuteczne. Tak, postawię twarde weto. Ale jest jeden warunek - ono będzie skuteczne, gwarantuję to państwu, jeżeli będziemy mogli kierować sprawami kraju" - podkreślił szef rządu na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą.

Jak mówił, "jeśli dojdzie do zmiany rządów na PO, to dojdzie do tragedii". "Ponieważ wtedy - tak jak partia (Donalda) Tuska zgodziła się dwa dni temu w Brukseli - będą zaraz po wyborach realizowali plan przyjmowania nielegalnych imigrantów" - stwierdził premier.

Morawiecki podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za współpracę w tej sprawie. "Nie byłaby możliwa taka jednoznaczna decyzja Polski na forum międzynarodowym bez pana prezydenta. To nasze wspólne stanowisko i współpraca, a nie chaos, nie przeciąganie liny, nie brak podejmowania decyzji ze względu na klincz, ze względu na wzajemne przepychanki. To współpraca doprowadziła do tego, że jesteśmy skuteczni na forum międzynarodowym" - podkreślił premier.