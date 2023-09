Premier: wiarygodność musi być fundamentem dobrej polityki

Chcemy pokazać, ile obietnic wykonaliśmy. Wiarygodność musi być fundamentem dobrej polityki - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki na Facebooku. Dodał, że jeżeli wyborcy mu zaufają, będzie kontynuował dzieło wzmacniania Śląska, aby Śląsk stawał się wspaniałą częścią Rzeczypospolitej.

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę w swoim podcaście na Facebooku nawiązał do wizyty na Śląsku i prezentacji śląskiej listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach.

"Jeżeli wyborcy mi zaufają, to chcę kontynuować dzieło wzmacniania Śląska, to, aby Śląsk stawał się coraz bardziej silną, dumną, wspaniałą, częścią Rzeczypospolitej, taką, która będzie przedmiotem zazdrości w innych krajach Unii Europejskiej. Tak się staje w dużym stopniu i od strony bezpieczeństwa i od strony bezpieczeństwa ekonomicznego, ale mamy jeszcze wiele wielkich planów dla Śląska. Chcemy pokazać naszą wizję przyszłości i naszą drużynę Prawa i Sprawiedliwości, która w okręgu 31, moim okręgu katowickim, będzie stawała do boju o tę lepszą Polskę" - powiedział Morawiecki.

Przypomniał swoje niedawne wizyty w Morzycach i w Kruszwicy. Zaznaczył, że był tam po to, żeby pokazać inwestycje w mniejszych miejscowościach. "Żeby powiedzieć ludziom, że dla nas Kruszwica i małe, średniej wielkości miasta są ważniejsze niż Berlin, Paryż, czy Bruksela, niż dyrektywy i rozkazy płynące stamtąd" - podkreślił. Zwrócił uwagę, że wszędzie, gdziekolwiek jedzie, niezależnie od twego, czy burmistrz albo wójt są z Platformy Obywatelskiej lub PSL, czy z Prawa i Sprawiedliwości, albo z Niezależnego Komitetu, słyszy, że "nigdy nie było takich inwestycji".

"Pytajcie swoich samorządowców, burmistrzów, radnych, prezydentów miast, czy kiedykolwiek środki rządowe na inwestycje były w większym wymiarze przeznaczone dla samorządów niż teraz. Ja odpowiedź znam, ale chciałbym, żebyście się wy, co do tego przekonali" - prosił słuchaczy Morawieckie.

Dodał, że dla rządu PiS inwestycje w takie miejscowości "zapomniane za rządów Platformy Obywatelskiej" to znak rozpoznawczy. "Drogi, szkoły, modernizacje dróg, mostów, objazdy, obwodnice, bezpieczeństwo ruchu drogowego, remizy strażackie, domy kultury to tylko wybrana część wspaniałych inwestycji lokalnych, jakże ważna dla wszystkich Polaków wszędzie, gdziekolwiek żyją" - wymieniał.

Powołując się na dane Eurostatu zwrócił uwagę, że Polska wyprzedza inne kraje, "ma jeden z najsilniejszych wzrostów gospodarczych od czasów sprzed pandemii do tego roku". Dodał, że to również Polska cyfrowa, Polska zaawansowanych technologii. "Aby tak było nasze dzieci muszą uczyć się cyfrowego świata od najmłodszych lat (....) korzystania z komputera, korzystania z dobrych programów, uczenia się tego wszystkiego, co będzie świadczyło o kompetencjach, o szansach na rynku pracy dla naszej młodzieży później, kiedy osiągnie już wiek dojrzały, dorosły" - zaznaczył premier.

Przypomniał też, że rząd PiS spełnia kolejną obietnicę i "w najbliższych dniach, tygodniach" do czwartych klas trafią "bezpłatne laptopy, bezpłatne komputery".

"Nie wszystko poszło tak jak powinno, ale chcemy pokazać ile obietnic wykonaliśmy. Bo wiarygodność musi być fundamentem dobrej polityki. Bez wiarygodności nic by się w polityce nie liczyło. To, dlatego Politycy Platformy Obywatelskiej mówili +dwa raz obiecać to jak raz dotrzymać+, ale to niej jest dobra polityka. Strzeżmy się takich polityków" - podsumował Morawiecki.

