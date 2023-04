Premier: wierzę, że cierpienie Ukraińców niedługo się skończy, co będzie początkiem odrodzenia

Wierzę, że cierpienie Ukraińców niedługo się skończy, a koniec tego cierpienia będzie jednocześnie początkiem odrodzenia, nie tylko samej Ukrainy, ale co najmniej Europy - powiedział premier Mateusz Morawiecki w podkaście zamieszczonym w piątek wieczorem w internecie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef rządu w poświęconym Świętom Wielkiej Nocy podkaście nawiązał do sytuacji Ukrainy. "Może można też tak powiedzieć, że Ukraina przeżywa właśnie swój Wielki Tydzień. Może to zbyt odległa analogia, ale uniwersalne przesłanie chrześcijaństwa o zwycięstwie dobra nad złem i życia nad śmiercią pasuje, moim zdaniem, do sytuacji za naszą wschodnią granicą" - powiedział Morawiecki.

"Wierzę, że cierpienie Ukraińców niedługo się skończy, a koniec tego cierpienia będzie jednocześnie początkiem odrodzenia, nie tylko samej Ukrainy, ale co najmniej Europy. Brzmi patetycznie? Być może tak. Ale akurat pod patosem tych słów kryje się przecież tytaniczny wysiłek milionów Ukraińców w obronie swojego istnienia" - podkreślił premier.

Morawiecki wskazał, że nasz kraj stara się wspierać Ukrainę "na polu wojskowym, dostaw broni, humanitarnym i organizując finansową pomoc wśród bogatych krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych".

Szef rządu nawiązał do środowej oficjalnej wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jego małżonki oraz przedstawicieli administracji ukraińskiego prezydenta. "Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i ja, rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim oczywiście o bieżącej sytuacji na froncie, o potrzebach i wsparciu dla broniącej się Ukrainy, a także o wielu innych sprawach. W końcu od tego, kiedy i jak nasi sąsiedzi poradzą sobie z pokonaniem najeźdźców zależy nie tylko ich, ale i nasza przyszłość" - przypomniał premier.

"W trakcie wizyty prezydenta Zełenskiego podpisaliśmy m.in. list intencyjny w sprawie zakupu przez armię ukraińską wozów bojowych Rosomak, podpisaliśmy też memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy i zainicjowaliśmy prace nad zniesieniem barier dla polskich przedsiębiorstw, które chcą się w tę odbudowę zaangażować" - wskazał Morawiecki.

W ocenie premiera sojusz, który budujemy z Ukrainą, to "dziejowa szansa dla obu naszych państw na przepędzenie geopolitycznych demonów Europy Środkowo-Wschodniej". "Nasze partnerstwo może być główną siłą nowego, europejskiego ładu, który kształtuje się na naszych oczach. Mamy szansę, z korzyścią dla Polski i Ukrainy, zbudować nową równowagę w Europie zapewniającą Unii Europejskiej bezpieczeństwo, konkurencyjność i szybszy, bardziej zrównoważony rozwój" - podkreślił.

"Do tego potrzebny jest trwały pokój, a nie chwilowy spokój. Dlatego naciskamy na jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Komisją Europejską. Bezpieczna Ukraina w UE, to bezpieczna i bogatsza Polska" - ocenił szef rządu.

Zaznaczył także, że do tego wszystkiego, o czym rozmawiano podczas wizyty Zełenskiego, nie potrzeba było oficjalnej wizyty państwowej. "Zełenski i pierwsza dama Ukrainy przyjechali do Polski przede wszystkim dlatego, żeby podziękować Polakom osobiście" - wskazał.

Szef rządu także w tym kontekście podziękował Polakom. "Wszystkim Polakom, którzy swoją postawą i czynami przyczynili się do tego, że Ukraina wciąż się broni; za to, że wspólnie dajemy światu lekcje człowieczeństwa i patriotyzmu. Robimy to zresztą w czasie, kiedy polityczny mainstream próbuje przeciwstawiać sobie niekiedy te wartości" - wskazał premier.

"Chciałbym też podziękować Ukraińcom. Oni broniąc się przed rosyjskim barbarzyństwem, bronią przed nim także nas. Wdzięczność to w końcu jeden z piękniejszych i ważniejszych elementów świętowania" - zakończył Morawiecki.