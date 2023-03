Premier: wizyta w Arabii Saudyjskiej częścią ofensywy dyplomatycznej, która przyniesie Polsce wielomiliardowe inwestycje

Wizyta w Arabii Saudyjskiej to część naszej ofensywy dyplomatycznej, która przyniesie Polakom wielomiliardowe inwestycje - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził we wtorek Rijad, gdzie spotkał się następcą tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej, premierem Mohammedem bin Salmanem.

"Wczorajsze, bardzo owocne spotkanie z następcą tronu i premierem rządu Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem, było okazją do omówienia strategicznej współpracy pomiędzy naszymi krajami" - napisał w środę na Twitterze premier Morawiecki.

Jak podkreślił, "Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata i dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem". Dodał, że nasze wspólne interesy dotyczą także m.in.: współpracy energetycznej, eksportu polskiej żywności, współpracy w zakresie nowych technologii i inwestycji i odkłamywaniu rosyjskiej propagandy.

"Rozmawialiśmy o tym, jak polskie firmy mogą dostarczać do Arabii swoje produkty i usługi. Dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo energetyczne, a dla Arabii Saudyjskiej - bezpieczeństwo żywnościowe. Współpraca w zakresie rolnictwa to wielka szansa dla polskich rolników i producentów żywności" - wskazał Morawiecki.

Jak zaznaczył, wizyta w Arabii Saudyjskiej dała możliwość wymiany poglądów z wieloma ministrami tamtejszego rządu. "Jest bardzo dużo otwartych pól współpracy pomiędzy naszymi krajami. Arabia Saudyjska to kraj ogromnych możliwości, ma potężny zakumulowany kapitał, jeden z największych funduszy inwestycyjnych na całym świecie i potężne korporacje, które chcą inwestować" - dodał szef rządu.

"Kolejna dziedzina dotyczy przemysłu obronnego. Jest kilka polskich produktów, które mogą być eksportowane do Arabii Saudyjskiej, która chce wzmacniać bezpieczeństwo podobnie, jak my i również gwałtownie zwiększa wydatki na politykę obronną. Przedstawiono mi również imponujące projekty miast przyszłości - takich Smart Cities. To jest z kolei ogromna szansa dla polskich firm informatycznych i dla świetnych polskich deweloperów" - podkreślił Morawiecki.

Według premiera, "ta wizyta, to część naszej ofensywy dyplomatycznej, która przyniesie Polsce wielomiliardowe inwestycje".