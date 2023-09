Premier: wprowadzimy emerytury stażowe; to wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę

Wprowadzimy emerytury stażowe; to wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę - mówił w wyemitowanym w czwartek spocie wyborczym premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że emerytury stażowe będą przysługiwały po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

"Są ludzie, którzy od najmłodszych lat bardzo często ciężko pracowali fizycznie w najróżniejszych zawodach. To dla nich chcemy wprowadzić emerytury stażowe" - mówił w spocie wyborczym premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że emerytury stażowe "to realizacja wielkiej idei pochodzącej z czasów Solidarności". "To realizacja oczekiwań ciężko pracujących milionów Polaków. To oni codziennie rano, niekiedy przed świtem wstają i budują naszą ojczyznę. To oni muszą mieć wybór. Muszą mieć szanse złapania oddechu. Wprowadzimy dla tych ciężko pracujących ludzi emerytury stażowe: 38 lat okresów składkowych dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn" - mówił.

"Niech to będzie ich wybór, kiedy przejść na emeryturę. To wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę. I dziś chcemy tę wdzięczność zamienić na emeryturę stażową" - dodał.