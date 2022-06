Premier: współpraca rządu i samorządów jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek

Dzisiaj współpraca rządu i samorządów jest ważniejsza niż kiedykolwiek; wojna w Ukrainie, wywołana przez Kreml inflacja tworzą potężne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego w całej Europie - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji "Samorząd OdNowa" w Sejmie.

Morawiecki dodał, że ostatnie rządowe decyzje w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład to 30 mld zł na kolejne inwestycje w Polsce lokalnej. "Realizujemy projekty w każdej gminie, by wszystkie samorządy miały szanse, bo wszystkie samorządy są tak samo ważne" - zapewnił premier.

Podkreślił, że przekaz, iż jest jakiś podział na "samorządy wasze i nasze" - jest fałszywy.

Mówił, że wojna w Ukrainie i - jak ocenił - wywołana przez Kreml inflacja tworzy potężne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego w całej Europie, w tym także w Polsce. "Dlatego dzisiaj współpraca rządu i samorządów jest ważniejsza niż kiedykolwiek" - podkreślił Morawiecki.

Premier mówił ponadto, że aby rozwój kraju był równomierny, nie może być tak, że zwyciężają "neoliberalne przesądy", a państwo ma być tylko nocnym stróżem.

Według niego naprawa finansów publicznych doprowadziła do innego modelu redystrybucji środków, co to otworzyło przed samorządami nowe szanse. Morawiecki ocenił, że obecnie znacznie więcej pieniędzy jest przeznaczanych na inwestycje lokalne takie jak remonty dróg, szpitali, internet szerokopasmowy, szkoły, placówki sportowe czy naukowe.

Jak mówił premier, poprzednio mieliśmy do czynienia z polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelem rozwoju. Z mniejszych miejscowości ludzie uciekali na Zachód albo do największych polskich miast; dzisiaj w "modelu zrównoważonego rozwoju" rozpoczął się inny trend i od trzech, czterech lat więcej osób wraca z zagranicy niż wyjeżdża z Polski - mówił Morawiecki.

Zapewnił, że rządowi zależy, aby mniejsze i średnie miejscowości mogły się rozwijać. "Stąd w ostatnich kilku latach zobaczyliście państwo na pewno taki strumień inwestycji (...), ile wcześniej nie widzieliście pewnie nigdy" - powiedział do uczestników konferencji szef rządu.

"Nasz Program Inwestycji Strategicznych ma jeden podstawowy cel - wyrównywanie poziomu gry, wyrównywanie szans dla ośrodków w tej pozostałej części Polski, która w modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym miała mniejsze szanse rozwoju" - mówił premier.

Podkreślał w tym kontekście konieczność nowych inwestycji drogowych, by przyciągać inwestorów. "W naszym nowym programie budowy dróg i autostrad 70 czy ponad 70 proc. finansowania pochodzi z budżetu państwa, nie jesteśmy już zależni tylko i wyłącznie od środków unijnych, jak to było 10 lat temu (..) Ten większy budżet o ponad 200 mld zł w ciągu sześciu lat z 290 na blisko 500 mld zł niech będzie symbolem sprawnego zarządzania finansami publicznymi" - powiedział szef rządu.