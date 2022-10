Premier: współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa jest koniecznością

Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej jest koniecznością - wskazał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym podczas otwarcia szczytu cyfrowego CEE Digital Summit 2022. Dodał, że przez agresywne działania Rosji tę współpracę trzeba zacieśniać.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szef rządu w liście do uczestników trzeciej edycji CEE Digital Summit 2022 odbywającego się w czwartek w Warszawie zwrócił uwagę, że nowożytne wojny toczą się na lądzie, morzu i w powietrzu, a wojny naszych czasów toczą się w cyberprzestrzeni.

"Wojna w Ukrainie pokazała, że rosyjską armię można pokonać, ale żeby pokonać Rosję, trzeba pokonać jedną z największych na świecie armii internetowych trolli" - zaznaczył Morawiecki.

Jak dodał, to wszystko sprawia, że współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej jest koniecznością. "To już nie tylko kwestia ochrony przed dezinformacją, stawką jest odporność na ataki hybrydowe, które mogą paraliżować krytyczną infrastrukturą państw" - wyjaśnił.

Według premiera metody agresora się zmieniły, ale cele pozostają takie same, czyli podział społeczeństw, rozbijanie sojuszy i zachwianie rynków.

Jak zaznaczył, region Europy Środkowo-Wschodniej jest szczególnie narażony na tego typu agresję. "Z tego powodu musimy działać i zacieśniać współpracę cyfrową" - powiedział.

Jak ocenił, kluczowa jest nie tylko współpraca między rządami, ale też platformami internetowymi. "Cyberbezpiecześntwo to gra zespołowa, bez zaufania budowanego poprzez solidarne działanie nie zdołamy przeciwstawić się napływowi dezinformacyjnych treści" - stwierdził Morawiecki.

Dodał, że dziś Europa Środkowo-Wschodnia jest zjednoczona jak nigdy i zdeterminowana do współpracy. "Jestem pewien, że to tylko preludium do dalszej współpracy w czasie pokoju, zwłaszcza że przed nami szereg wyzwań m.in. z rozwojem sieci 5G" - zaznaczył szef polskiego rządu.

CEE Digital Summit 2022 jest spotkaniem branży cyfrowej z krajów Inicjatywy Trójmorza, organizowanym przez Związek Cyfrowa Polska i koalicję CEE Digital Coalition.