Premier: wszelkie działania dotyczące wzmocnienia siły obronnej Ukrainy uzgadniamy z NATO

Wszelkie działania dotyczące wzmocnienia siły obronnej Ukrainy uzgadniamy z naszymi partnerami w NATO - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Realnie, a nie symbolicznie wspieramy Ukrainę – akcentował minister obrony Mariusz Błaszczak.

Szef rządu wraz z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem wizytowali w poniedziałek 18. Dywizję Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach.

Na konferencji prasowej premier i szef MON byli pytani, czy na wzór presji polskiego rządu na arenie międzynarodowej w sprawie przekazania Ukrainie czołgów, będą podejmowane podobne działania dotyczące myśliwców wielozadaniowych F-16 i broni dalekiego zasięgu.

"Wszelkie działania o charakterze wzmocnienia siły obronnej Ukrainy uzgadniamy z naszymi partnerami w NATO, także i ściągniecie na Ukrainę Patriotów, także zorganizowanie potężnej siły czołgowej w postaci Leopardów i nowoczesnych czołgów. Wszystko to były z naszej strony naciski, ale także uzgodnienia ze Stanami Zjednoczonymi" - wskazał Mateusz Morawiecki.

"Podobnie jak było to kilka miesięcy temu, w kontekście MIG-ów, tak samo i jakakolwiek inna siła powietrzna będzie w uzgodnieniu z państwami NATO realizowana i ewentualnie przekazywana. Będziemy działali w pełnej koordynacji" - zaznaczył szef rządu.

Szef MON akcentował, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej wzrasta. Polska - jak mówił - realnie, a nie tylko symbolicznie wspiera Ukrainę. "Zależy nam by Putin nie odbudował imperium rosyjskiego, bo odbudowa imperium rosyjskiego oznacza zagrożenie dla Polski" - mówił.

"Doprowadziliśmy do tego, że Patrioty trafiły na Ukrainę, a mówiono nam, że to niemożliwe. Zawiązaliśmy koalicję państw, które posiadają czołgi Leopard, ten proces jest realizowany. To wszystko świadczy o skuteczności polskich władz, skuteczności działań prezydenta i polskiego rządu" - stwierdził wicepremier Błaszczak.