Premier: Wszyscy potwierdzają nasze gwarancje bezpieczeństwa

Stoi za nami najpotężniejszy sojusz militarny, można rzec, w historii świata - NATO, Pakt Północnoatlantycki, zjednoczona Europa. A wyrazy potępienia słychać z całego świata. Wszyscy potwierdzają nasze gwarancje bezpieczeństwa - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

W Przewodowie doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło dwóch obywateli Polski. To pierwsze i miejmy nadzieję, ostatnie polskie cywilne ofiary wojny Rosji przeciwko Ukrainie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Obecnie możemy mówić, że wszyscy jesteśmy z Przewodowa. Zginęli nasi współobywatele, Polacy, sąsiedzi. Bezpieczeństwo to wartości najwyższe. W obliczu tej wielkiej próby musimy zachować spokój, wykazać się mądrością, umacniać naszą obronność i być solidarni - zaznaczył.

Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i ja, rozmawialiśmy dziś w nocy z naszymi odpowiednikami, prezydentami premierami z bardzo wielu państw całego świata. Wszyscy oni deklarują całkowite poparcie dla Polski - dodał.

Bezpieczeństwo naszych rodzin i przyszłość naszych dzieci to wartości najwyższe

Po wznowieniu obrad przez Sejm o głos poprosił szef rządu. Nawiązał do tego, że we wtorek (15 listopada) na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.

Premier przemawiając w środę (16 listopada) w Sejmie podkreślił, że w wyniku wybuchu zginęło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. "To pierwsze i, miejmy nadzieję, ostatnie polskie cywilne ofiary wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - podkreślił szef rządu.

Premier zaznaczył w środę w Sejmie, że obecnie możemy mówić, że "wszyscy jesteśmy z Przewodowa".

"Zginęli nasi współobywatele, Polacy, sąsiedzi. To zdarzenie wywołało zrozumiałe emocje w każdym polskim domu. Bezpieczeństwo naszych rodzin i przyszłość naszych dzieci to wartości najwyższe, dla zabezpieczenia zbudowaliśmy niepodległą, silną ojczyznę, Rzeczpospolitą Polską. Dziś jako premier rządu staję przed wami, by powiedzieć, że w obliczu tej kolejnej, wielkiej próby musimy zachować spokój, wykazać się mądrością, umacniać naszą obronność i być solidarni, być razem" - oświadczył szef rządu.

Podkreślił, że "strach zabija myślenie, strachem żywią się tyrani i despoci, korzystając z niego - jako narzędzia opresji i kontroli, strach to uczucie, które sami odczuwają".

"Rosja wie, że tę wojnę przegrywa, a na pewno jej nie wygrywa. Dlatego jedyne, co pozostało Kremlowi, to kłamstwa, propaganda, rozsiewanie zamętu, chaosu i właśnie strachu. Dlatego my nie możemy się dziś bać, naszą najskuteczniejszą bronią są zawsze odwaga i solidarność - te dwa słowa, te dwie wartości, dzięki którym Polacy pokonali niejedną dziejową przeszkodę, niejedną przeszkodę, przed jaką historia nas postawiła. Wierzę w to, że gdy jesteśmy razem, nic i nikt nas nie pokona" - powiedział premier.

Podstawową przyczyną tragedii w Przewodowie jest agresja Rosji na Ukrainę

"Choć nie znamy dokładnych przyczyn tragedii w Przewodowie, to znamy przyczynę podstawową, którą jest agresja Rosji na Ukrainę" - powiedział w środę w Sejmie premier Morawiecki.

Podkreślił, że "do tej tragedii nie doszłoby, gdyby Rosja nie prowadziła zmasowanego ataku rakietowanego na Ukrainę". Jak zaznaczył, "to Rosja jest w pełni odpowiedzialna za wczorajsze wydarzenie".

Szef rządu powiedział, że "wiele wskazuje na to, że był to pocisk pochodzenia radzieckiego wystrzelony przez stronę ukraińską". Ale jak podkreślił, "musimy mieć świadomość, że wczorajszy atak ze strony Rosji był bezprecedensowy, bo liczył ponad 100 pocisków, rakiet i dronów skierowanych w stronę Ukrainy, w tym znaczna ich część była skierowana na zachodnią część tego kraju, na tereny leżące przy granicy z Polską. Tym samym kilkaset rakiet ukraińskich zostało odpalonych, jako próba strącenia rosyjskich rakiet skierowanych przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze energetycznej wielu miast i miejscowości Ukrainy" - wskazał premier.

"Ukraina nie miała wyjścia. Musiała kontratakować" - powiedział Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że "skala ataku na cele cywilne i infrastrukturę energetyczną była tak wielka, że ten kontratak musiał nastąpić" - ocenił szef polskiego rządu. "Mowa jest tu nawet o kilkuset a jedna z informacji, którą przeczytałem mówiła o tysiącu kontrrakiet, tysiącu pocisków, które starały się strącić grad rosyjskich rakiet i dronów" - mówił premier.

Jak zaznaczył, "nie możemy wykluczyć, że ostrzał infrastruktury tuż przy granicy z Polską to również zamierzona prowokacja robiona z nadzieją, że właśnie do takich sytuacji może dochodzić". "Na to wskazuje rachunek prawdopodobieństwa" - stwierdził premier.

Przyznał, że "nie możemy wykluczyć także innych scenariuszy wiedząc doskonale, jak silna jest agentura rosyjska, propaganda rosyjska; jak silne są różne ukryte aktywa rosyjskie - nie tylko w Zachodniej Europie, ale w szczególności na obszarze posowieckim, a Ukraina do takich należy" - powiedział premier Morawiecki.

Czas na dogłębne wyjaśnienie sprawy i solidarne potępienie Rosji

Jak mówił, "teraz czas na całościowe i dogłębne wyjaśnienie sprawy przez wszystkie służby". "I za chwilę przekażę to, co wiemy na teraz, na ten moment, na godzinę 16.30" - podkreślił Morawiecki.

Po drugie - jak dodał - "na solidarne potępienie Rosji przez społeczność międzynarodową i po trzecie twardą i adekwatną odpowiedź ze strony NATO, UE i społeczności międzynarodowej". "Nad wszystkimi tymi sprawami pracujemy bez przerwy od wczorajszego popołudnia" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że jego "myśli skupiają się na tej spokojnej do tej pory małej miejscowości w województwie lubelskim, na którą zwrócone są teraz oczy całego świata.

Przemawiając w Sejmie, premier wyraził wiarę, że "gdy jesteśmy razem, nic i nikt nas nie pokona".

Mamy bardzo mocne wsparcie z zewnątrz. Stoją za nami NATO, Pakt Północnoatlantycki i zjednoczona Europa

"Dziś nie jesteśmy wyłącznie razem jako naród. To dobrze, widać tę jedność. Ja ją bardzo mocno odczuwam. Ale mamy dziś także bardzo mocne wsparcie z zewnątrz. Stoją za nami najpotężniejszy sojusz militarny, można rzec, w historii świata - NATO, Pakt Północnoatlantycki, zjednoczona Europa. A wyrazy potępienia słychać z całego świata. Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i ja, rozmawialiśmy dziś w nocy z naszymi odpowiednikami, prezydentami premierami z bardzo wielu państw całego świata. Wszyscy oni deklarują całkowite poparcie dla Polski w tym trudnym czasie i dalsze całkowite poparcie w obronie suwerenności i wolności Ukrainy" - zaznaczył.

Dodał, że "wszyscy oni potwierdzają nasze gwarancje bezpieczeństwa".

"Jesteśmy również w stałym kontakcie ze stroną ukraińską w kwestii wyjaśnienia przyczyn wybuchu. I od razu chcę przeciąć wszelkie spekulacje, choć nie znamy dokładnych przyczyn tragedii, nie znamy ich przynajmniej na 100 proc. jeszcze na chwilę obecną. Jako mała dygresja, proszę spojrzeć, jak odpowiedział godzinę czy dwie godziny temu prezydent Stanów Zjednoczonych - znajdujący się teraz na Bali - na pytanie, czy mógłby powiedzieć coś więcej o przyczynach tej tragedii, która zdarzyła się w Polsce. Odpowiedział: nie, bo pewne przyczyny znamy. Sporo przesłanek jest nam wiadomych, ale chcemy być odpowiedzialni" - zwrócił uwagę Morawiecki.

Nie ma technologii, która zapewniałaby pełną skuteczność wobec ataku wroga

"Nie ma na świecie takiego państwa, może poza bardzo małymi państwami obszarowo, liczącymi do 10 czy 20 tys. kilometrów kwadratowych, ale nawet one miałyby z tym ogromny kłopot, które chroni całe swoje terytorium. Nie ma jeszcze takiej technologii, która zapewniałaby pełną skuteczność wobec takiego ataku wroga, zwłaszcza wobec ataku tak potężnego, jak wczorajszy atak Rosji na Ukrainę" - mówił w Sejmie premier.

Zapewnił, że rząd "robi wszystko, by bardzo dokładnie wyjaśnić genezę i wszystkie szczegóły dotyczące tej tragedii". "W badaniu uczestniczą eksperci od rakiet, analitycy od balistyki. W tych badaniach uczestniczą również zaproszeni przez nas eksperci amerykańscy, eksperci NATO. Choć chcę powiedzieć, że to nasze materiały dowodowe, nasz materiał filmowy jest najbardziej do tej pory, niezbitym dowodem świadczącym o takim, a nie innym przedstawionym tutaj przeze mnie, przebiegu tej tragedii" - przekazał szef rządu.

Dodał, że "każdego dnia nasze służby śledzą na bieżąco sytuację za naszą wschodnią granicą". "Nasze i NATO-wskie samoloty patrolują polskie niebo. Każdego dnia dostosowujemy plan działania zgodnie ze szczegółowymi analizami. Przez całą dobę analizujemy te procedury działania i jesteśmy gotowi je wdrożyć, także w tej sytuacji nie było przypadkowości po naszej stronie. Byliśmy gotowi na taki scenariusz. Kilka tygodni temu przeprowadzaliśmy bardzo szczegółową, wielogodzinną analizę scenariuszy wraz z prezydentem, ministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, z generałami, szefami służb. Takie zdarzenia, jak te wczorajsze były przedmiotem rozmów, analiz, dyskusji, analiz procedur, wiele razy także wcześniej, już od czasu, gdy przewodniczącym Komitetu Bezpieczeństwa, w ramach Rady Ministrów, był prezes Jarosław Kaczyński" - mówił Morawiecki.

"Wiedzieliśmy, że ryzyko takiego zdarzenia jest duże, rosnące, dlatego nie pytaliśmy, czy coś takiego może się wydarzyć, tylko analizowaliśmy różne warianty. Są dokumenty świadczące o tym, że również atak rakietowy, na terytorium RP, przy granicy był przez nas analizowany. Dlatego opracowywaliśmy wszystkie plany, także z myślą o tego typu ataku wiedząc, że może on nastąpić" - dodał premier.

Zdarzenie w Przewodowie wzmocni tylko naszą determinację do obrony

"Dziś dysponujemy przynajmniej siedmioma bazowymi scenariuszami potencjalnego ataku hybrydowego, konwencjonalnego - właśnie takiego na cele cywilne, na cele wojskowe i postępujemy ściśle według opracowanych wcześniej scenariuszy" - mówił premier podczas wystąpienia w Sejmie.

Jak podkreślał, "siła sojuszy działa". "Nie jesteśmy sami i nie musimy się bać" - mówił. "Zdarzenie w Przewodowie, choć jest kolejną próbą przekroczenia cienkiej, czerwonej linii przez Rosję, wzmocni tylko naszą determinację do obrony"- dodał.

Morawiecki poinformował, że wszystkie służby pracują nad wyjaśnieniem szczegółowych przyczyn wydarzenia w powiecie hrubieszowskim i podziękował im za prace. "Podnieśliśmy również w stan podwyższonej gotowości bojowej wybrane jednostki wojskowe już wczoraj. Także skierowaliśmy na teren tego zdarzenia dodatkowe siły policyjne po to, aby jeszcze lepiej chronić naszą granicę" - mówił.

"Zdecydowana większość naszych działań odbywa się w całkowitej ciszy, w dyskrecji" - podkreślał szef rządu. "Mówię tu w szczególności o działaniach polskich służb specjalnych, wojska i dyplomacji" - zaznaczył. "Jesteśmy w stanie zagrożenia wojną i nie możemy informować naszego przeciwnika o każdym naszym kroku" - dodał.

"Nie damy się też sprowokować" - zadeklarował Morawiecki. "Pracujemy non stop, na najwyższych obrotach i dlatego całego aparatu państwa, którym kieruję, nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy" - podkreślał.

Premier wskazał także, że skuteczna praca nad ochroną Polski wymaga także osłony, ochrony przed plotką, dezinformacją, prowokacjami. "Apeluje także do opozycji, aby zakopać topór wojenny i nasze codzienne spory odłożyć teraz na bok, bo są one przecież nieważne wobec zagrożenia dla Rzeczypospolitej" - mówił dziękując także tym siłom politycznym, który w tej sytuacji zachowują się ponad podziałami politycznymi i zachowały zimną krew oraz solidarność z rządem, co - jak podkreślał - widać było podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"W tak bezprecedensowej sytuacji wszyscy tworzymy jedną partię - partię polskiej racji stanu" - mówił Morawiecki.

Apelował także do Polaków o zachowanie spokoju. "Panika czy spiskowe teorie - właśnie tego chce od nas Rosja. Nie dajmy się sprowokować i nie dajmy się oszukać" - podkreślał.

"Nie ma też w tej chwili żadnego bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Polska jest bezpieczna" - zapewnił premier.

Musimy się liczyć z kolejną falą uchodźców z Ukrainy

Premier przemawiając w środę w Sejmie odniósł się do kwestii uchodźców wojennych z Ukrainy. "Polska jest bezpieczna. Natomiast po raz kolejny musimy się liczyć teraz z nową falą uchodźców. Ostatnie działania Rosji, to terror wobec ludności cywilnej, dlatego zdesperowani ludzi mogą ponownie uciekać ze swoich domów" - powiedział.

"Jesteśmy w tej sprawie doświadczeni i będziemy starali się poradzić sobie tak dobrze, jak poradziliśmy sobie wcześniej, i działać solidarnie: państwo wespół z samorządem, z organizacjami pozarządowymi i wszystkimi Polakami, którzy będą chcieli zaangażować się w to trudne i niestety bardzo prawdopodobne zjawisko" - stwierdził Morawiecki.

Premier ocenił też, że incydent w Przewodowie tylko przyspieszy proces wzmacniania polskiej obrony. "Już teraz wzmocniła naszą determinację. Naszym sojusznikom pokazała, że trzeba nieustannie czuwać i być gotowym. Jesteśmy i będziemy na posterunku 24 godziny na dobę" - oświadczył.

"Polska nigdy się nie poddaje i nie da się zastraszyć. O taki właśnie kraj walczyli nasi ojcowie i takiej Polski będę dziś bronił ze wszystkich sił, i o to samo proszę wszystkich" - zaapelował szef rządu.

Po wystąpieniu premiera posłowie wspólnie odśpiewali polski hymn.