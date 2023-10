Premier: wszystkie programy społeczne, które tworzyliśmy przez osiem lat, nasi przeciwnicy zlikwidują w osiem tygodni

Wszystkie programy społeczne, które tworzyliśmy przez osiem lat, nasi przeciwnicy polityczni zlikwidują w osiem tygodni. Dlaczego? Dlatego, że oni działają na rzec mocodawców z Niemiec i z Brukseli - mówił w środę w Łomży premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w środę na spotkaniu z mieszkańcami Łomży (woj. podlaskie), że PiS "chce zaproponować Polakom następne cztery - osiem lat pięknego rozwoju naszej ojczyzny".

"Szanowni państwo, może wydaje się wam, że te wszystkie programy społeczne, które wdrożyliśmy - wyprawka jak dzieci idą do szkoły, rodzinny kapitał opiekuńczy dla maluszków, nowe miejsca w żłobkach, 500 plus a za chwilę 800 plus, 13-te i 14-te emerytury, emerytura bez podatków - może wam się wydaje, że to jest dane raz na zawsze. Nic bardziej mylnego" - podkreślał premier Morawiecki.

"Te piękne programy społeczne nie są zapisane w Konstytucji; to, co tworzyliśmy przez osiem lat, nasi przeciwnicy polityczni, liberałowie, którzy już wiele razy tak postępowali, mogą zlikwidować. I zlikwidują w osiem tygodni, zniszczą to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że oni działają na rzecz mocodawców z Niemiec, z Brukseli. A tamci chcą taniej siły roboczej z Polski. Oni chcą, żeby Polacy emigrowali" - podkreślił szef rządu.

"A kiedy Polacy będą emigrować za chlebem? Wtedy, jak tu nie będzie godnej pracy, jak nie będzie godnej płacy, jak tutaj nie będzie polityki społecznej z prawdziwego zdarzenia, takiej jak wprowadziliśmy. Wtedy Polacy z powrotem zaczną emigrować" - kontynuował Morawiecki.

Przyznał też, że wielką radością jest dla niego to, że - pierwszy raz od ponad 200 lat - więcej rodaków wraca do Polski z emigracji, niż wyjeżdża za chlebem za granicę.