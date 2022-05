Premier: wybierając PiS Polacy poparli model państwa aktywnego, które służy interesom ludzi

Wybierając PiS Polacy poparli model państwa aktywnego, które służy interesom ludzi i pomaga im w czasach kryzysu. To inny model niż liberalne państwo PO, które mówiło, że nie stać nas na 13 i 14 emeryturę. My udowadniamy, że nas stać! - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Wybierając Prawo i Sprawiedliwość Polacy poparli model państwa aktywnego, które służy interesom ludzi i pomaga im w czasach kryzysu. To inny model niż liberalne państwo PO, które mówiło, że nie stać nas na 13 i 14 emeryturę. My udowadniamy, że nas stać! - napisał premier we wtorek na Facebooku.

Jak podkreślił, "wypracowujemy nowe dochody, by wspierać najsłabszych i seniorów w pogodnej jesieni życia". "Wprowadziliśmy emeryturę bez podatku do 2500 zł, obniżkę podatku najpierw z 18 na 17 proc., a teraz z 17 na 12 proc. od 1 lipca, czyli wzrost emerytury netto dla wszystkich emerytów i rencistów" - zaznaczył szef rządu.

Zwrócił uwagę, że "rekordowa PUTinflacja szaleje na całym świecie". "Nie na wszystko mamy wpływ, ale robimy co możemy, by ochronić przed nią Polaków. Obniżyliśmy VAT na żywność, paliwa i energię. Wspieramy rolników dopłatami do nawozów, przedsiębiorców i polskie rodziny w spłacie kredytów hipotecznych. Staramy się, by nikt nie został bez pomocy" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Tak długo, jak rządzić będzie PiS, będziemy starali się o jak najwyższe emerytury dla seniorów. Dziś trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie - komu warto ufać? Liberałom z PO czy solidarności reprezentowanej przez PiS?" - pytał premier.

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli dotyczącym wypłaty czternastej emerytury. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób - dodała.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza tę kwotę, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza 4188,44 zł. Rząd zaproponował też, by kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.