Premier: wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych w ciągu 6 lat wzrosły o ponad 100 proc.

W ciągu 6 lat wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych wzrosły o ponad 100 proc. - z 15 mld do ponad 32 mld zł - wskazał w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu opoczyńskiego (Łódzkie). Jesteśmy rządem współczującym i solidarnym - dodał.

Podczas wizyty w powiecie opoczyńskim jeden z mieszkańców pytał szefa rządu o wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Wskazał, że w Polskim Ładzie "skrzywdzono" pracujące osoby niepełnosprawne poprzez dwukrotne opodatkowanie. "Panie premierze, to ma się zmienić od 1 lipca. (...) Chciałbym odpowiedź na pytanie, czy osobom niepełnosprawnym w Polsce będzie się opłacać pracować?" - pytał.

Premier zapewnił, że rząd robi wszystko, by osoby niepełnosprawne były aktywne zawodowo. "Kiedy obejmowaliśmy stery rządów w 2015 r., na wszelkie potrzeby osób niepełnosprawnych (...) budżet państwa polskiego wynosił łącznie około 15 mld zł. Dzisiaj po 6 latach (...) jest to ponad 32 mld zł" - wskazał Morawiecki.

Podkreślił, że żadne wydatki społeczne i gospodarcze nie wzrosły tak bardzo jak wydatki na osoby niepełnosprawne. "Jesteśmy rządem współczującym, solidarnym, jesteśmy rządem, który wie, czuje, rozumie, jaki trud, ból i łzy wiążą się z losem osób niepełnosprawnych. Mam takie osoby bardzo blisko mnie, w mojej rodzinie i zdaję sobie sprawę z ich tragedii" - dodał premier.

Zaznaczył, że rząd chce, by osoby niepełnosprawne mogły realizować się zawodowo. "Miejmy też na uwadze, że osoby niepełnosprawne bardzo skorzystały na zmianach podatkowych, które zostały wdrożone na początku roku i od 1 lipca. To jest duża ulga dla osób niepełnosprawnych, ale to ciągle za mało, mam tego świadomość" - przyznał premier.

Podkreślił zarazem, że wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych w ciągu 6 lat wzrosły o ponad 100 proc.