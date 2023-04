Premier: wykonaliśmy swoje zadanie i nadal będziemy to robić; będą realizowane programy wyrównujące poziom życia w Polsce

Wykonaliśmy swoje zadanie i będziemy nadal to robić, jeżeli w najbliższych wyborach zwycięży PiS. Wtedy nadal będą realizowane dotacje inwestycyjne dla gmin i programy społeczne wyrównujące poziom życia w Polsce - oświadczył w sobotę wieczorem premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął udział w spotkaniu w Janowie Lubelskim, na którym zainaugurowano akcję "Polska jest jedna - inwestycje lokalne". W trakcie swojego wystąpienia Kaczyński podkreślił, że program PiS udaje się realizować w różnych aspektach, co przekłada się na realne korzyści dla mieszkańców.

Do tego wystąpienia odniósł się jeszcze w sobotę wieczorem na Twitterze premier Morawiecki przypominając, że celem akcji jest przedstawienie dokonań blisko ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy. "Naszymi działaniami pokazaliśmy, że potrafimy realizować obietnice i wprowadziliśmy wszystkie nasze programy jednocześnie obniżając podatki. To jest ogromy wyczyn. Możliwy dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego" - napisał premier.

Szef rządu przywołując wypowiedź Kaczyńskiego podkreślił, że w 2015 r. rozpoczęła się zmiana ustroju Polski w zakresie gospodarki i polityki społecznej. "Nasze dochody budżetowe znacząco wzrosły i dzięki temu mogliśmy realizować politykę zrównoważonego rozwoju. Wprowadziliśmy program 500+, modernizujemy wszystkie służby, kupujemy sprzęt dla Polskiego Wojska. Budujemy drogi - w samym województwie lubelskim to prawie 2800 km. Programy, które wprowadziliśmy zmieniły i zmieniają życie Polaków" - oświadczył Morawiecki.

Jego zdaniem, "wcześniej odwoływano się do ideologii liberalnej, która nie odnosiła się do naszej tradycji i ona działała bardzo źle dla naszego społeczeństwa". "Ten system myślenia występował przeciwko wspólnocie narodowej i potęgował nierówności społeczne. To obniżało rangę naszego państwa, ale ówczesna władza uważała, że +Polska jest brzydką panną bez posagu+. Rząd PO-PSL zwyczajnie eksploatował państwo, zwijał polską armię, co znacząco obniżało nasze bezpieczeństwo. Pensje minimalne i emerytury były głodowe, a bezrobocie było bardzo wysokie. Tamten system prowadził do wielkiego nieszczęścia" - napisał premier.

"Wykonaliśmy swoje zadanie i będziemy nadal to robić, jeżeli w najbliższych wyborach zwycięży Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy nadal będą realizowane dotacje inwestycyjne dla gmin i programy społeczne wyrównujące poziom życia w Polsce. Bo Polska jest jedna!" - dodał.