Premier: wykształcenie to dobro, którym nauczyciele codziennie dzielą się ze swoimi uczniami

Wykształcenie to dobro, którym nauczyciele codziennie dzielą się ze swoimi uczniami, budując przez to lepszą Rzeczpospolitą; dziękuję za to - napisał premier Mateusz Morawiecki w Dniu Edukacji Narodowej. Zapewnił o zwiększaniu nakładów na polską naukę i szkolnictwo.

Szef rządu, w Dniu Edukacji Narodowej, podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za to, że ich ciężka praca, poświęcenie i troska pozwalają milionom młodych ludzi w Polsce poszerzać horyzonty i rozwijać się, budując lepszą przyszłość dla nas wszystkich. "Edukacja to klucz do rozwoju i pomost łączący przeszłość z przyszłością" - napisał Morawiecki na Facebooku.

Premier podkreślił, że rewolucja technologiczna i zmiany społeczne, które obserwujemy, jeszcze mocniej uwydatniają rolę edukacji we współczesnym świecie. "Inwestycje w nią są kluczowe i dlatego nadal będziemy zwiększać nakłady na polską naukę i szkolnictwo" - zapewnił.

"Drodzy nauczyciele! Jako rodzic dwójki dzieci w wieku szkolnym codziennie widzę, jak wspaniale uzupełniacie wiedzę, którą młodzi ludzie wynoszą z domu rodzinnego. Wykształcenie to dobro, którym codziennie dzielicie się ze swoimi uczniami, budując przez to lepszą Rzeczpospolitą - i za to dziękuję Wam z całego serca" - napisał Morawiecki.