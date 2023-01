Premier: wypełniliśmy nasze zobowiązania i obietnice

Jeśli związkowcy przeanalizują to, co zrobiliśmy dla strony społecznej, dla związków zawodowych, dla pracowników, to w ogromnej większości docenią to - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, "wypełniliśmy nasze zobowiązania i obietnice".

Szef rządu podczas poniedziałkowego Q&A na Facebooku został zapytany, o emerytury stażowe. "Czy po 40-45 latach pracy zawodowej, składkowej, mamy pracować do śmierci na tych, którzy pracowali 10, 15, 20 lat ? Gdzie jest sprawiedliwość?" - zapytano premiera.

"To nasi poprzednicy spowodowali, że - wbrew swoim wcześniejszym obietnicom - wiek emerytalny został podniesiony dla kobiet o 7 lat, a dla pracujących na wsi o 12 lat, zaś dla mężczyzn o 2 lata" zwrócił uwagę szef rządu.

"Obiecaliśmy, że wrócimy z wiekiem emerytalnym z 67 na 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet" - powiedział Morawiecki. Jak zaznaczył, "my wprowadziliśmy 13. emerytury, aby ulżyć seniorom". "14. emeryturę w tym roku wprowadzimy na stałe" - zapowiedział premier Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że wprowadzono: emeryturę matczyną, kwotę wolną od podatku dla emerytów; 2,5 tys. emerytury miesięcznie". "My wypełniliśmy nasze zobowiązania i obietnice" - zastrzegł szef rządu.

Premier Morawiecki powiedział, że osoby, które pracowały 5-10 lat, mają bardzo niską emeryturę. "Wielkość emerytury zależy od ilości lat składkowych. Dlatego ten, kto zostaje na rynku pracy i pracuje dłużej, jest w stanie uzbierać więcej środków na emeryturę" - wyjaśnił. "Jesteśmy partią wolnościową. Wybór zostawiamy ludziom. Zachęcamy tych, którzy mogą, którzy chcą pracować, ale do niczego nie zmuszamy" - zastrzegł szef rządu.

Zaznaczył, że w Polsce ustawowy wiek emerytalny jest jednym z najniższych w Europie. "Przez emerytury stażowe on by się jeszcze obniżył" - powiedział premier.

Wspomniał, że - według danych - ludzie żyją w Polsce coraz dłużej. "Ten trend zakłócił tylko czas pandemii" - dodał.

Zastrzegł, że "kwestia emerytur stażowych wymaga szczerego przedyskutowania". "Myślę, że jeśli związkowcy przeanalizują to, co zrobiliśmy dla strony społecznej, dla związków zawodowych, dla pracowników, to w ogromnej większości docenią to" - stwierdził szef rządu. Jako przykład podał płacę minimalną i stawkę minimalną godzinową.