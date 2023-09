Premier: wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia, dlatego wprowadzamy program "Dobry Posiłek"

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego rząd PiS znacząco zwiększył finansowanie ochrony zdrowia. Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia, dlatego nasz nowy program "Dobry Posiłek" wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Zdrowie jest najważniejsze - dlatego rząd Prawo i Sprawiedliwość znacząco zwiększył finansowanie ochrony zdrowia" - napisał we wtorek Morawiecki w mediach społecznościowych.

"Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia - dlatego nasz nowy program +Dobry Posiłek+ wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali" - dodał szef rządu.

"Dziś drugi konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach" - poinformował we wtorek w mediach społecznościowych PiS. Do wpisu dołączył krótki spot z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki.

Minister oświadczyła na nagraniu, że program "Dobry posiłek" zostanie wprowadzony dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. "Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza" - dodała.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił jeden z punktów dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty.

"W sobotę w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS" - przekazał PAP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

