Premier: wzywam liderów UE do wdrożenia działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Putina

"Wzywam liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania, do wdrożenia takich działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Putina, które zabiorą jej powietrze, które doprowadzają do skonfiskowania majątku Federacji Rosyjskiej, zdeponowanego w bankach zachodniej Europy, które doprowadzą wreszcie do skonfiskowania majątków oligarchów rosyjskich wspierających Putina, wspierających faszystowski reżim rosyjski, takich, które złamią tą agresywną politykę Putina" - powiedział premier w poniedziałek na konferencji prasowej.

Według niego, musimy razem głośno mówić o zbrodniach, które popełniane są na terytorium Ukrainy. "Musimy im przeciwdziałać. Każdy kto pozwoli, żeby kolejna taka tragedia stawała się faktem pownosi też współodpowiedzialność" - podkreślił Morawiecki.