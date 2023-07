Premier: wzywam wszystkich rodaków, abyśmy tworzyli koalicję polskich serc, koalicję biało-czerwoną

Wzywam wszystkich rodaków do tego, abyśmy tworzyli koalicję polskich serc, koalicję biało-czerwoną. Mądrych Polaków, którzy rozumieją politykę PO i to, do czego ona prowadziła jest więcej, i nie damy się nabrać na tamte sztuczki - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kościerzynie (Pomorskie).

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami zwracał uwagę, że na spotkaniach PO widzi nienawiść i hejt, który jest podsycany przez liderów ugrupowania.

"Tutaj z Kościerzyny wzywam wszystkich rodaków do tego, abyśmy tworzyli koalicję polskich serc, koalicję biało-czerwoną, koalicję ludzi, którzy stawią opór tej nienawiści, tym kłamstwom, temu chamstwu, które się wylewa z tamtych spotkań. I postawimy tę tamę ponieważ nas, ludzi dobrej woli, jest więcej" - podkreślił Morawiecki.

"Bo tych, którzy chcą silnej Polski, jest więcej. Bo mądrych Polaków, którzy rozumieją politykę PO i to, do czego ona prowadziła, jest więcej i nie damy się nabrać na tamte sztuczki" - dodał.

"Nie - dla dyktatu płynącego z Berlina czy skądkolwiek. Nie - dla likwidacji polityki społecznej. Nie - dla wyprzedaży Polski. Tak - dla silnej Polski, dla dumnej Polski. Tak dla Polski prawej i sprawiedliwej" - podkreślił szef rządu.