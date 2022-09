Premier: za rządów PiS kształcimy o 50 proc. więcej lekarzy

Od początków rządów PiS kształcimy o 50 proc. więcej lekarzy. Chociaż w 2023 r. przeznaczymy ponad 6 proc. PKB na służbę zdrowia, to niestety nie da się w trzy lata wykształcić specjalisty. Dlatego nadal są kolejki dla specjalistów – mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki odpowiadał w Żalnie na pytania mieszkańców. Premier został zapytany, czy siedem lub osiem miesięcy czekania z niemowlęciem do okulisty lub alergologa, to dużo czy mało. W ocenie Morawieckiego jest to "bardzo długo".

"Z tego co pamiętam, obiecywaliście dwa, trzy tygodnie czekania do specjalisty" - wskazał pytający. "Nigdy nie przypominam sobie, abyśmy obiecywali dwa tygodnie (czas oczekiwania na wizytę - PAP) do każdego specjalisty" - odparł Morawiecki. Podkreślił, że od pierwszego roku rządów PiS zaczęto przyjmować więcej lekarzy. Dodał, że "każdy, kto ma wyobraźnię i wie, jak funkcjonuje służba zdrowia, wie, że aby przyspieszyć wizyty u specjalistów, musimy mieć więcej tych specjalistów, musimy mieć więcej lekarzy".

Według Morawieckiego rząd wdrożył "konkretne działania". "To jest bardzo drogi proces, ponieważ wykształcenie jednego lekarza, studia plus specjalizacja, pierwszy i drugi stopień - niektórzy szacują około jednego miliona złotych" - powiedział.

"Bogate kraje zabrały nam 25 do 30 tys. lekarzy. Dzisiaj jest pierwszych kilka lat, że lekarze wracają. Ale wątpię, aby wróciło ich wiele tysięcy" - stwierdził premier. "W związku z tym staramy się kształcić więcej lekarzy. I wiecie, o ile więcej ich kształcimy? O 50 proc. więcej. Było 6 tys., a jest 9 tys. - około, mniej więcej" - zaznaczył.

"Rządzimy siedem lat. Ile (...) trwa wykształcenie jednego lekarza okulisty? Nie znam się na tym, ale myślę, że mniej więcej (...) 10 lat. Czyli nawet gdybyśmy założyli, że wszyscy ci nowi lekarze, przyjęci, kształcą się na okulistów - co wiadomo, że jest założeniem niewłaściwym - to i tak ich nie ma" - kontynuował Morawiecki. Jak podkreślił, rząd stara się przyciągnąć do Polski lekarzy z zagranicy. "Mamy tu pierwsze sukcesy" - ocenił.

Premier przywołał założenia budżetowe na rok 2023. "Na przyszły rok zaplanowaliśmy ponad 6 proc. (z PKB na służbę zdrowia - PAP). "Oznacza to znaczący przyrost wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, ratowników, laborantów. (...) Ilość tomografów, rezonansów, kardiografów, nowego sprzętu - to jest niebo a ziemia" - powiedział. "Ale okulistów nie wykształcimy w 3 lata. Bardzo mi przykro. W związku z tym dzisiaj nadal jest ten problem (z kolejkami do specjalistów - PAP) - skonstatował.

Autorzy: Ewa Nehring, Krzysztof Wójcik

