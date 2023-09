Premier: za rządów PiS nastąpił wzrost wpływów z podatku VAT o ponad 100 proc.

Za rządów PiS nastąpił wzrost wpływów z podatku VAT o ponad 100 proc., mimo obniżenia stawek tego podatku na ponad 500 towarów; wpływy z CIT-u nastąpił wzrost wpływów z 33 na ponad 95 mld - mówił w sobotę, w Końskich, podczas konferencji programowej PiS, premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przekonywał, że w obszarze polityki gospodarczej, rząd PiS ma ważne osiągnięcia. Podał, że Polska ma wyższą nadwyżkę eksportową niż Niemcy i wynosi ona obecnie 8 proc.

Premier porównywał też wpływy z podatków za czasów rządów PiS i PO. "Podatek VAT - u nas wzrost (wpływów) o ponad 100 proc., mimo obniżki stawek VAT na ponad 500 towarów. Podatek CIT, tutaj prawdziwa bomba, wzrost z 33 na ponad 95 mld, czyli blisko trzykrotny wzrost w ciągu ośmiu lat" - powiedział Morawiecki.

"Gdzie były, w jakich rajach te pieniądze, panie Tusk?" - zwrócił się do lidera PO szef rządu.

Morawiecki zaznaczył, że w przypadku podatku PIT nastąpił ponad 50-proc. wzrost mimo - jak powiedział - gigantycznej obniżki podatku PIT. "Dla wszystkich obywateli to 30 tys. zł kwota wolna i obniżenie z 18 proc. do 12 proc. stawki podatkowej i koszty uzyskania przychodu z 1335 na 3000 tys. zł. To wszystko się składa na pozostawienie prawie 50 mld zł w kieszeniach Polaków" - zauważył szef rządu.

Jak wskazał, dzięki temu możliwe było wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń i emerytur. Podkreślił też, że mamy obecnie najniższe bezrobocie w historii Polski. "I dzisiaj, w tym miesiącu osiągnęliśmy szczyt zatrudnienia w historii Polski, ponad 17 mln ludzi pracuje" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że w czasach rządów PO-PSL dług wzrósł o 7,5 pkt. proc. do PKB. "W naszych czasach, na koniec zeszłego roku czy nawet powiem, że na ten rok (...) nasz dług spadł o ponad 3 proc. w relacji do PKB" - powiedział szef rządu.