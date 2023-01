Premier zaapelował do Senatu, o jak najszybsze przyjęcie ustawy o SN

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek zaapelował do Senatu, o jak najszybsze przyjęcie ustawy o Sądzie Najwyższym. Najlepiej, jakby przyjęta została bez poprawek, ponieważ wtedy mogłaby jak najszybciej zostać przekazana do prezydenta, aby mógł podjąć decyzję w tej sprawie – dodał.

W poniedziałek połączone komisje senackie zajmą się nowelą o Sądzie Najwyższym, której przyjęcie ma umożliwić - według autorów noweli, posłów PiS, odblokowanie środków z KPO dla Polski. Senacka większość zapowiedziała do noweli poprawki. Z kolei we wtorek Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu plenarnym.

"Apeluję do Senatu, o to, by jak najszybciej została przyjęta ta ustawa (o Sądzie Najwyższym - PAP)" - powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej w Siedlcach, gdzie przebywał w poniedziałek w bazie 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka.

Ocenił, że już stracono "sporo czasu, ponieważ Senat mógł obradować zaraz po zakończeniu obrad Sejmu". "Liczę na to, że Senat przyjmie tę ustawę. Najlepiej, jakby przyjęta została bez poprawek, ponieważ wtedy mogłaby jak najszybciej zostać przekazana do pana prezydenta, aby pan prezydent mógł podjąć decyzję w tej sprawie" - dodał.

Zapytany, kiedy rząd skieruje wniosek o wypłatę pieniędzy na KPO, odpowiedział: "W sprawie KPO będziemy chcieli, w koordynacji z Komisją Europejską, złożyć wniosek wtedy, kiedy przynajmniej przez parlament przejdą najważniejsze ustawy, czyli ustawa o odnawialnych źródłach energii, w szczególności wiatraków, a najważniejsza to ta, która dotyczy kompromisu w obszarze wymiaru sprawiedliwości".

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o SN 13 stycznia. Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Marszałek Grodzki w rozmowie z dziennikarzami w Senacie poinformował w piątek, że do nowelizacji składane będą poprawki. "W dużej mierze one będą podobne do tych, które były (zgłoszone przez opozycję - PAP) w Sejmie - przywracające konstytucyjność tego aktu prawnego, bo o to tak naprawdę chodzi, żeby w momencie, kiedy ustawę podpisze pan prezydent i kiedy pójdzie do Brukseli, ona będzie podlegała ocenie Komisji Europejskiej i chcemy, żeby ta ocena była dobra, żeby nie było z nią kłopotów i temu będą służyć te poprawki" - powiedział.