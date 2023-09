Premier: zablokujemy powrót Tuska i PO do władzy

Niemcy blokują nam porty, rozwój naszych dróg rzecznych, środki unijne, blokują reperacje. Na tę blokadę niemiecką im odpowiemy: zablokujemy powrót do władzy tutaj Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

"Nasi poprzednicy zamykali jednostki wojskowe, a bronić chcieli się na linii Wisły" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami w Tomaszowie Lubelskim.

Podkreślał, że rząd PiS odtwarza jednostki wojskowe. Wskazał, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy przyjmowani są nowi żołnierze, kupowany jest nowy sprzęt wojskowy, a produkcja zbrojeniowa w Polsce rośnie.

"Zaraz po wyborach on (szef PO Donald Tusk - PAP) natychmiast uda się na wakacje. On pracował trzy i pół dnia, cztery dni (…) Mniej więcej tyle pracował Donald Tusk. Bywały tygodnie, że i mniej pracował. Teraz popatrzcie na niego. W środku kampanii wyjechał sobie na włoskie wakacje" - stwierdził Morawiecki.

Dodał, że Donald Tusk "przy braku szacunku dla instytucji demokratycznych śmiał powiedzieć, że tak naprawdę za prezydenta uważa (Rafała) Trzaskowskiego (wiceszef PO, prezydent Warszawy - PAP)". "Tego samego Trzaskowskiego, który mówi, że nie potrzebujemy CPK (Centralnego Portu Komunikacyjnego - PAP), że to gigantomania, mniej więcej tak mówił. Będziemy mieli niedługo, cytuję, port lotniczy w Berlinie. Trzaskowski mówi: będziemy mieli. Czyli: on i kto? Niemcy będą mieli. To nie są słowa polskiego męża stanu, tylko to są słowa urzędnika berlińskiego" - ocenił premier.

Jego zdaniem program Platformy Obywatelskiej można najszybciej wyczytać "w niemieckich gazetach". "Tam możecie wyczytać: +nie+ dla polskiego atomu, +nie+ dla silniejszej polskiej armii, +nie+ dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, +nie+ dla polskich elektrowni, takich jak Turów. +Nie+ dla dróg wodnych polskich. Tak Niemcy mówią i to jest plan Platformy Obywatelskiej" - powiedział premier.

Według Morawieckiego Niemcy "blokują nam nasze porty, blokują nam rozwój naszych dróg rzecznych, niektórych innych dróg również, (...) blokują nam środki unijne, blokują reparacje".

"Naród polski nie jest mściwy, ale potrafimy się chyba +odwinąć+. I na tę blokadę niemiecką jedną rzeczą im odpowiemy chyba: że my im zablokujemy powrót do władzy tutaj Platformy Obywatelskiej i Tuska" - powiedział premier.