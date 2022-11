Premier: zamiany, które chcielibyśmy wprowadzić w ramach procesu wyborczego, dotyczą transparentności

Zamiany, które chcielibyśmy wprowadzić w ramach procesu wyborczego, dotyczą transparentności; przezroczyste urny, kamery, wspólne komisyjne liczenie głosów i kolegialne procedury, tak żeby nie było żadnej wątpliwości, kto jak oddał głos - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek, przed wylotem na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, premier Mateusz Morawiecki był pytany o zapowiadaną nowelizację ordynacji wyborczej; czy projekt jest już gotowy i czy wśród pomysłów zmian nie ma uwzględnionych uwag Państwowej Komisji Wyborczej dot. podziału mandatów w poszczególnych okręgach.

"Zamiany, które chcielibyśmy wprowadzić w ramach samego procesu wyborczego, dotyczą (jego) transparentności" - podkreślił szef rządu.

Jak mówił, "mieliśmy w historii III RP bardzo dziwne wydarzenia", takie jak "dramatyczne wybory samorządowe w 2014 roku, albo - według wielu socjologów - niewątpliwie zafałszowane wybory w 1993 roku". Ocenił, że również później dochodziło do bardzo wielu nieprawidłowości.

"To, czego my przede wszystkim chcemy, to transparentności, czyli najlepiej przezroczyste urny, kamery, wspólne komisyjne liczenie głosów, wspólne kolegialne procedury nadzoru, karta pokazywana, tak żeby nie było żadnej wątpliwości, kto jak oddał głos" - powiedział.

"Mężowie zaufania, jak najwięcej kontroli po to, żeby uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości, a także wszystkie te zmiany, które umożliwią głosowanie Polakom" - kontynuował szef rządu.

"Na tym się przede wszystkim skupiamy, a w ramach zamian w kodeksie wyborczym, mogą być kolejne, inne zmiany, ale na te przede wszystkim kładziemy nacisk" - zastrzegł.

W poniedziałek do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego i innych ustaw zakładający z kolei utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

Zgodnie z projektem celem CRW jest gromadzenie danych o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania zarówno w celu potwierdzenia możliwości udziału w wyborach w Polsce, jak i zagranicą, a także przy okazji weryfikacji podpisów złożonych w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. CRW umożliwi ustalenie liczby wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzania posiadania prawa wybierania.