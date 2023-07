Premier: zapewnimy bezpieczeństwo Polski na kolejne lata

Widzimy nagrania ze szwedzkich miast, z Francji, gdzie drugie i trzecie pokolenia migrantów urządzają burdy. My chcemy być mądrzy przed szkodą, chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polski na kolejne dziesięciolecia. I zapewnimy - zadeklarował w sobotę w Kościerzynie premier Mateusz Morawiecki.

"Mamy dziś (...) taki wybór - albo zasada realizacji polityki migracyjnej na zasadzie dobrowolności, brak przymusu, to co wywalczyliśmy w 2018 roku. Również ja wtedy byłem na tamtej Radzie Europejskiej, pamiętam tamte negocjacje i trzymamy się tego jako wiążących regulacji. Albo sami możemy sobie zmieniać to prawo według życzenia większych państw zachodniej Europy" - powiedział premier podczas spotkania z mieszkańcami Kościerzyny.

Podkreślił, że "nie ma na to naszej zgody i nie będzie na to naszej zgody", bo - jak stwierdził - "widzimy, z czym się to wiąże". "Zobaczcie (...) filmy z ulic szwedzkich - Malmo, Goteborg, Sztokholm, przedmieścia szwedzkich miast" - wskazał.

"Ludzie, moi przyjaciele też, którzy tam mieszkają, jeszcze z podziemia, mówią mi, że boją się tam czasami wychodzić na ulice (...) jeszcze przed zmrokiem. Gwałty i rabunki, grabieże i przemoc na ulicach" - wymienił Morawiecki. "Tu widać jak w pigułce to, do czego dążyła PO i to, przed czym my obroniliśmy Polaków" - ocenił.

Szef rządu przypomniał lata 2015-2016, ówczesną premier Ewa Kopacz i ówczesnego szefa RE Donalda Tuska "grożących" - jak powiedział - "konsekwencjami, karami Polakom, jeśli nie podporządkujemy się polityce niemieckiej, wtedy (ówczesnej kanclerz Niemiec) Angeli Merkel, polityce brukselskiej, polityce zachodniej Europy". "To działa na zasadzie fali - raz otworzymy drzwi, wpłynie niekontrolowana fala tak, jak to dzieje się dziś w zachodniej Europie, we Francji. Zresztą ja widzę wysiłki i doceniam wysiłki pana prezydenta (Francji Emmanuela) Macrona, by poradzić sobie z tym problemem. Uruchomienie sił porządkowych, policyjnych; tak powinno działać państwo w takim trudnym czasie" - dodał Morawiecki.

Premier podkreślił, że "to jest konsekwencja wielu lat, wielu wcześniejszych dziesięcioleci, można powiedzieć". "To drugie i trzecie pokolenia migrantów, które tam urządzają właśnie tego rodzaju burdy, kłótnię, zamieszki, awantury, grabieże" - przekonywał. "My chcemy być mądrzy przed szkodą, chcemy zapewnić to, co mamy dziś - bezpieczeństwo Polski na kolejne lata i na kolejne dziesięciolecia. I zapewnimy" - zaznaczył premier.