Premier: zapora na granicy z Białorusią chroni nas skutecznie

Odparliśmy atak ze strony Łukaszenki i Putina; zapora na granicy z Białorusią chroni nas skutecznie - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, "ta zapora miała nie istnieć", a "prawdziwe plany Platformy Obywatelskiej to realizacja zaleceń Komisji Europejskiej".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji prasowej z premierem Morawieckim poinformował, że rząd przyjął uchwałę Rady Ministrów w sprawie kryzysu migracyjnego na włoskiej Lampedusie.

"Doskonale pamiętam lata, kiedy przewodniczącym Rady Europejskiej był Donald Tusk. Pamiętajmy również my wszyscy, że cała polityka, błędna i szalona polityka przyjmowania nielegalnych imigrantów do Polski, do Unii Europejskiej (...) była wówczas realizowana pod dyktando Angeli Merkel, a sekundował jej w tym Donald Tusk" - oświadczył szef rządu.

Jak dodał, "odparliśmy już atak ze strony Łukaszenki i Putina, którzy zinstrumentalizowali nielegalnych imigrantów i zbudowaliśmy zaporę". "Zapora na granicy z Białorusią chroni nas skutecznie. Ta zapora miała nie istnieć, członkowie Platformy Obywatelskiej, jak pani posłanka (Iwona) Hartwich mówili: wpuście wszystkich, którzy tam są, potem się ustali kim oni są. Tak mniej więcej brzmiały jej słowa" - powiedział premier.

Zdaniem szefa rządu to oznacza, że prawdziwe plany Platformy Obywatelskiej to "realizować zalecenia, polecenia, rekomendacje Komisji Europejskiej".