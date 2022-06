Premier: zapora na granicy z Białorusią jest dowodem naszej skuteczności i odpowiedzialności

Zapora na granicy z Białorusią jest wyrazem naszej skuteczności, dowodem naszej odpowiedzialności i przewidywalności; bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne to nasza racja stanu - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w Kuźnicy (woj. podlaskie).

Premier w swym wystąpieniu wskazywał, że jednym z elementów "wojny, którą (Władimir) Putin rozpętał z Europą, jest próba wywołania głodu". "Jak byłem na Radzie Europejskiej kilka dni temu, premierzy z krajów południa Europy już podkreślali rosnącą presję migracyjną ze względu na falę głodu" - zauważył Morawiecki. Według szefa rządu, "widzimy wyraźnie, że ten napór rośnie".

"Tym bardziej zatem ta zapora, którą tu widzicie państwo za mną, jest niezbędna, by móc bezpiecznie chronić polską granicę i koncentrować się na tych odcinkach, gdzie dziś toczy się walka o przyszłość Europy i o przyszłość Rzeczypospolitej" - powiedział Morawiecki.

"Bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zewnętrzne jest dla nas najwyższym nakazem, jest naszą racją stanu i będziemy jej bronić wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu, jeśli ktokolwiek będzie chciał tej racji stanu zaprzeczać. Zapora (...) jest wyrazem naszej skuteczności, dowodem naszej odpowiedzialności i przezorności i przewidywalności" - oświadczył premier.

"Opozycja zdecydowanie myliła się, co do zakresu zagrożenia" - podkreślał premier podczas konferencji w Kuźnicy na granicy polsko-białoruskiej. "Kiedy my już wówczas - te osiem, dziewięć miesięcy temu chroniliśmy polską granicę na styku z Białorusią - to opozycja proponowała, żeby wpuścić wszystkich migrantów, opozycja urządzała różnego rodzaju happeningi i dochodziło do znieważania polskiego munduru" - mówił premier.

Premier podkreślał, że opozycja myliła się zasadniczo w tej sprawie, ponieważ to nie byli "zwykli migranci przypadkowo zabłąkani na Białorusi", tylko był to "element prowokacji Łukaszenki i Putina".

Podkreślał, że opozycja tak samo myliła się, kiedy wzywała do otwarcia granicy polsko-białoruskiej, kiedy mówili, że projekt Nord Stream 2, to jest projekt biznesowy i wówczas, kiedy mówili, że Rosję trzeba traktować, jak normalny kraj. "Donald Tusk mówił, że nie można kategorycznie odmówić inwestorom rosyjskim inwestowania na terytorium Polski, że inwertor z Rosji, to taki sam inwestor, jak z jakiegokolwiek innego kraju" - powiedział.

"Nie można zaufać tym ludziom, którzy się ciągle mylą, przywódcom opozycji, którzy tutaj widzieli granicę, przez którą spokojnie można byłoby się przedostawać" - podkreślił.

Zaznaczał, że - zdaniem Donalda Tuska - zapora na granicy polsko-białoruskiej miała nie zostać wybudowana nawet w trzy lata. "Wybudowana została do lata tego roku, tak, jak zapowiadałem" - podkreślił. "Wiarygodność, skuteczność i odpowiedzialność - to jest to, na czym najbardziej w polityce powinno nam zależeć" - powiedział.