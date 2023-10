Premier: zapowiedzi KO o rezygnacji z programu atomowego mogą osłabić współpracę polsko-amerykańską

W ostatnich tygodniach miałem sygnały ze strony amerykańskiej, że zapowiedzi członków Koalicji Obywatelskiej dotyczące rezygnacji z programu atomowego mogą osłabić współpracę polsko-amerykańską, a przez to zagrażają bezpieczeństwu Polski - powiedział w "Gazecie Polskiej" premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odniósł się w rozmowie m.in. do ujawnionych w ubiegłym tygodniu przez twórców serialu "Reset" dokumentów, w których Donald Tusk wyraża zgodę na współpracę służb rosyjskich z polskim kontrwywiadem. Jak podkreślono, w umowie tej polskie służby zobowiązały się, że będą informować służby Federacji Rosyjskiej m.in. o działaniach państw NATO.

"To tylko potwierdza, że Donald Tusk jest zagrożeniem dla polskiej racji stanu. Polityk ten wyraził zgodę na podpisanie takiej umowy pomiędzy naszą Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a rosyjskimi służbami specjalnymi, z której wynika, że mamy się dzielić informacjami wywiadowczymi ze służbami Federacji Rosyjskiej. To jest coś absolutnie skandalicznego. Coś niewyobrażalnego. Zostały podważone nasze zobowiązania sojusznicze wobec państw NATO. A nagranie ze spotkania strony polskiej i rosyjskiej pokazało skalę fraternizacji pomiędzy generałami z czasów Tuska a oficerami FSB. To obrazuje, jaka była atmosfera w tamtym czasie na linii Polska - reżim Putina" - ocenił Morawiecki.

Pytany o to, jakie będą tego konsekwencje, podkreślił, że w ostatnich tygodniach miał "sygnały ze strony amerykańskiej, że zapowiedzi członków Koalicji Obywatelskiej dotyczące rezygnacji z programu atomowego mogą osłabić współpracę polsko-amerykańską, a przez to zagrażają bezpieczeństwu Polski".

"Ta dodatkowa informacja, która została ujawniona w serialu +Reset+ z pewnością da naszym amerykańskim sojusznikom do myślenia. Tusk, bez żadnych skrupułów i wątpliwości, realizował interes niemiecki. W tamtym czasie bardzo bliska współpraca z Rosją była właśnie w niemieckim interesie, dlatego Tusk robił wszystko, czego życzyli sobie jego partnerzy z Berlina" - mówił premier.

W jego ocenie Donald Tusk "robił to tylko po to, aby ich zadowolić". "Ten człowiek jest podwójnie niebezpieczny. Po pierwsze dlatego, że zagraża stałości sojuszy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a po drugie dlatego, że dla trudnych do określenia korzyści - zadaję sobie pytanie, czy chodzi o prywatne interesy, czy może interesy jakichś mocodawców - jest w stanie wejść na taki poziom kooperacji z Rosjanami, który przypomina czasy komuny" - zaznaczył.

Morawiecki podkreślił, że w razie zwycięstwa szefa PO w wyborach,"gdyby tylko jego mocodawcy z Niemiec zażyczyli sobie tego, to natychmiast wróciłaby polityka resetu". "Są poważne siły u naszego zachodniego sąsiada, które dążą do powrotu do systemu +business as usual+, czyli wspólnych przedsięwzięć i interesów rosyjsko-niemieckich" - powiedział premier.