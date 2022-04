Premier: ze spokojem prowadzimy dialog ws. wsparcia z Komisji Europejskiej

Młyny europejskiej biurokracji mielą bardzo powoli; nie otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej żadnego nowego finansowania, ale jesteśmy w stałym dialogu i prowadzimy go ze spokojem i zrozumieniem - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany, czy i kiedy Polska otrzyma dodatkowe wsparcie z KE.

Podczas środowej konferencji prasowej szef rządu pytany był m.in. o to, że Polska od początku wojny w Ukrainie nie dostała od Komisji Europejskiej żadnego dodatkowego wsparcia oraz jakie są szanse, że to się zmieni.

"Wiemy doskonale, że młyny tej europejskiej biurokracji mielą bardzo powoli, więc my oczywiście jesteśmy w stałym dialogu. Potwierdzam to, że żadnego nowego finansowania nie otrzymaliśmy, jedynie zgodę na przesunięcie z jednej szufladki w naszej własnej szafie do drugiej szufladki w tej samej szafie, więc to nie jest żadna jakaś bardzo realna pomoc" - powiedział Morawiecki.

"Niemniej jednak prowadzimy ten dialog z pełnym spokojem, zrozumieniem" - dodał premier. "To, co trzeba finansować teraz, to finansujemy z naszych krajowych wydatków" - zaznaczył szef rządu.

"Miejmy też na uwadze pewien inny wymiar tej całej sytuacji i nie mam tu na myśli wymiaru humanitarnego czy związanego z aktualną wojną" - zaznaczył premier. Sprecyzował, że "ma na myśli wymiar jak najbardziej praktyczny". "Ukraińcy, którzy są w Polsce, pracują także dla Polski. To nie jest tylko tak, że my (...) przekazujemy jakieś świadczenia" - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu zauważył, że "rzesza osób, która znalazła się tu, w Polsce, nie ze swej woli, tylko na skutek wypchnięcia przed wojska rosyjskie, ponosi ogromną ofiarę". "Ich mężowie, synowie, bracia walczą o wolność i walczą również o nasze bezpieczeństwo. Ale oprócz tego wszystkiego, kiedy oni już tu są, to również pracują dla Polski. Więc patrzmy na to jako na mechanizm pewnych synergii, jako na naszą pomoc dla nich, ale także na ich pomoc dla nas na wielu odcinkach nomen omen frontu" - powiedział Morawiecki.

Czwartek to 50. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Straż Graniczna przekazała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,73 mln osób. W środę z Ukrainy przybyło 24,7 tys. osób, a do godz. 7 w czwartek 6 tys. osób. Od początku rosyjskiej inwazji granicę z Polski na Ukrainę przekroczyło natomiast 629 tys. osób, w tym 20 tysięcy w środę.