Premier: zło Rosji musi być zwalczone przez skuteczne działania całej UE

Zło absolutne Rosji musi być zwalczone poprzez nasz absolutny sprzeciw i skuteczne działania po stronie całej UE; na polu walki dobra ze złem nie może być postaw neutralnych - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

"Prawdopodobnie niedługo zacznie się najbardziej decydująca bitwa, jednocześnie największa bitwa pancerna w tej części Europy od czasów II wojny światowej - mam na myśli okolice Donbasu, Ługańska, Mariupola. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami, musimy w aktywny sposób pomagać Ukraińcom bronić suwerenność i integralność terytorialną" - powiedział premier na wspólnej konferencji prasowej z szefem belgijskiego rządu Alexandrem de Croo.

Morawiecki zwracał uwagę, że Belgia - podobnie jak kraje wschodniej flance NATO - z ogromnym zaangażowaniem przystąpiła do pomocy Ukrainie, zarówno jeśli chodzi o pomoc humanitarną, jak i przekazując sprzęt. "Dzisiaj także współdziałamy na tym polu" - dodał.

Premier relacjonował, że z szefem belgijskiego rządu długo rozmawiał nt. sankcji nakładanych na Rosję. Zwracał przy tym uwagę, że dziś rubel jest mocniejszy, niż był na początku wojny, co - jego zdaniem - oznacza że Putin skonstruował system odporny na sankcje. "Sankcje zadziałały jak zbyt słaba szczepionka. Na tym etapie nie tylko nie powstrzymały machiny wojennej Putina, ale w jakimś stopniu umocniły pewne działania gospodarcze zachodzące w Rosji" - ocenił.

Morawiecki postulował wzmocnienie sankcji, by były miażdżące i zmusiły Moskwę do zmiany stanowiska. "Na polu walki dobra ze złem nie może być postaw neutralnych. Musimy uświadamiać wszystkim naokoło, którzy mają jeszcze co do tego wątpliwości, że z tak brutalnym reżimem, jak faszystowski reżim z Moskwy nie ma co negocjować, tylko trzeba zmusić go do odstąpienia od brutalności wojny, którą sprokurowali Rosjanie" - oświadczył premier.

"Zło absolutne musi być zwalczone poprzez nasz absolutny sprzeciw i skuteczne działania po stronie całej UE" - dodał.