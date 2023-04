Premier złożył życzenia z okazji Wielkanocy w obrządkach wschodnich

Premier Mateusz Morawiecki złożył na Facebooku w niedzielę życzenia wiernym kościołów wschodnich. Na grafice z życzeniami napisał: "Błogosławionych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych i radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, które zwiastuje światu pokój i Zbawienie".

Morawiecki we wpisie na swoim koncie przypomniał, że to dzisiaj prawosławni, grekokatolicy i inni wierni kościołów wschodnich obchodzą Wielkanoc.

"W dniu dzisiejszym prawosławni, grekokatolicy i inni wierni kościołów wschodnich obchodzą Wielkanoc. Życzę im, by te Święta były okazją do odnalezienia bliskości z rodziną, bliskimi i każdym, kto potrzebuje naszego wsparcia. By Zmartwychwstanie Pańskie przyniosło spokój i wiarę w lepsze jutro, napełniło nasze serca nadzieją oraz było źródłem siły i radości!" - napisał w życzeniach premier.

"Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie pokój i nadzieję całemu światu. Wesołego Alleluja!" - dodał szef polskiego rządu.

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, rozpoczęli w niedzielę obchody świąt wielkanocnych, które w tym roku przypadają u nich tydzień później niż u katolików. Data tego święta w Kościele katolickim wyliczana jest nieco inaczej niż w Kościele wschodnim, więc w tym samym terminie Wielkanoc przypada w obu obrządkach tylko raz na jakiś czas. Tak było np. w 2017 roku; przeważnie prawosławni świętują jednak Wielkanoc później, maksymalnie nawet pięć tygodni po katolikach.