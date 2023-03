Premier: Żołnierze Wyklęci to nasi najwięksi bohaterowie

Żołnierze Wyklęci to nasi najwięksi bohaterowie, którzy walczyli w czasach beznadziejnych. Dziś ich miejsce wreszcie jest tam, gdzie od początku powinno być: na pomnikach, na kartach historii - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wziął w środę udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbywają się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

"Dziś miejsce Żołnierzy Wyklętych wreszcie jest tam, gdzie od początku powinno być: na pomnikach, na kartach historii, w uroczystościach takich jak tak, podczas których celebrujemy pamięć i prawdę o nich" - mówił premier Morawiecki.

Przypomniał, że nie zawsze tak było. Jak zaznaczył, nie chodzi jednak tylko o lata po II wojnie światowej, ale też lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne. "I trzeba było pokoleń niezłomnych Polaków, którzy walczyli o pamięć o Żołnierzach Wyklętych i wszystkim bardzo serdecznie za to dziękuję" - oświadczył premier.

Szef rządu mówił, że komuniści chcieli, by Żołnierze Wyklęci byli banitami, ale "my wiemy, że to nasi najwięksi bohaterowie, którzy walczyli w czasach można rzec beznadziejnych". "Jedyne na co mogli liczyć, to na jakiś naprawdę nieprawdopodobny przełom geopolityczny, który w tamtym czasie nie nastąpił, jak dobrze wiemy. Ale walka o sprawę, o najwyższe wartości jest najważniejsza i nie jest zależna od tego, jakie są szanse na zwycięstwo tej sprawy, bo gdyby tak było, to nigdy nie byłoby tych ludzi, którzy w beznadziejnej sytuacji stają po właściwej stronie. Po stronie prawdy, po stronie niepodległości, po stronie wolności. Cześć i chwała bohaterom" - mówił premier.