Premier: zreperowaliśmy budżet i dlatego będziemy przekazywać 13. i 14. emeryturę na stałe

Zreperowaliśmy budżet i dlatego przekazaliśmy, przekazujemy regularnie i będziemy przekazywać tak długo, jak wyborcy będą nam ufali, 13. i 14. emeryturę na stałe dla seniorów - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki w sobotę podczas spotkania z seniorami w Waplewie Wielkim w powiecie sztumskim (woj. pomorskie) przypomniał, że zniesiony został także podatek dla seniorów do 2,5 tys. zł miesięcznie, czyli do 30 tys. zł rocznie. "Kwota wolna od podatku, czyli emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł" - wskazał.

Jak dodał, "nigdy też nie było takich waloryzacji nie było, żeby one były znacznie wyższe, razem z +trzynastką+ i +czternastką+, niż inflacja". "Dlaczego jest to możliwe? Bo naprawiliśmy finanse publiczne" - zaznaczył szef rządu. Jednocześnie przyznał, że "inflacja jest wielkim problemem każdego domu emeryckiego". "Ja zdaję sobie z tego sprawę" - podkreślił.

"Zabezpieczenie tego życia od strony materialnej to jest nasze, moje wielkie zobowiązanie i będziemy je kontynuowali, bo to nie jest jeszcze skończona sprawa" - zaznaczył premier.

Dodał, że kolejne zobowiązanie dotyczy kwestii ochrony zdrowia. "Za czasów Platformy lekarze wyjeżdżali za granicę, dziś coraz częściej przyjeżdżają z zagranicy. Podobnie pielęgniarki. (...) Dzisiaj coraz częściej przyjeżdżają do Polski z zagranicy po to, aby leczyć polskich seniorów. Cała służba zdrowia jest przez nas naprawiana, również pod kątem was, drodzy seniorzy" - zwracał się Morawiecki do zgromadzonych.

W tym kontekście przypomniał także program bezpłatnych leków dla seniorów, który - jak wskazał - wkrótce ma objąć osoby od 65 roku życia, a zakres leków w tym programie ma się poszerzyć z dwóch do ponad czterech tysięcy.