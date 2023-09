Premier: zrobię wszystko, aby na Śląsk nigdy nie wróciły bieda i bezrobocie

Zrobię wszystko, aby na Śląsk nigdy nie wróciły bieda i bezrobocie. Niech Śląsk będzie najpotężniejszą częścią całej Polski - częścią najsilniejszego przemysłu, najlepszej infrastruktury, najlepszym miejscem do życia - mówił w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, który jest liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, mówił o tym, jakie znaczenie ma Śląsk w nadchodzących wyborach.

"Zrobię wszystko, i nasza cała drużyna - drużyna Prawa i Sprawiedliwości, która tutaj licznie się stawiła do Katowic też zrobi wszystko, aby nigdy na Śląsk nie wróciła bieda i bezrobocie, wyprzedaż polskiego majątku, wyprzedaż zakładów pracy, aby już nigdy nie powróciły te umowy po 5 złotych za godzinę, te głodowe emerytury, te wszystkie błędy i wypaczenia Platformy Obywatelskiej, liberałów, dzikiego kapitalizmu, prawa pięśći" - deklarował Morawiecki.

Premier mówił też o drugim zobowiązaniu nie tylko dla niego, ale również dla innych parlamentarzystów i europosłów ze Śląska. "Niech Śląsk będzie najpotężniejszą częścią całej Polski - częścią najsilniejszego przemysłu, najlepszej infrastruktury, najlepszym miejscem do życia pod względem jakości życia mieszkańców" - podkreślał. "Niech będzie miejscem, do którego - jak przed wiekami - przybywali liczni mieszkańcy z innych części Rzeczpospolitej, bo tutaj były tworzone nowe miejsca pracy" - kontynuował i wskazywał, że to nie jest obietnica bez pokrycia, a jest oparta o fundament wiarygodności PiS, bo na Śląsku jest drugie najniższe bezrobocie w kraju.

