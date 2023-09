Premier: zróbmy wszystko, aby referendum 15 października było ważne

Zróbmy wszystko, aby referendum 15 października było ważne, aby było najważniejsze na najbliższe lata - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił "naród polski ma prawo się wypowiedzieć i wypowie się w referendum".

"Nie dajcie sobie robić wody z mózgu, jak ktoś mówi, że cokolwiek jest tutaj pozaprawne, nielegalne. To jest referendum, które odbywać się będzie w jednym dniu razem z wyborami powszechnymi, co określiła ustawa sprzed 20 lat. Tamta ustawa już za rządów SLD określiła, że - jeśli referendum odbywa się w tym samym dniu - to powinno się odbywać się w tych samych lokalach wyborczych i według tych samych list wyborców" - mówił Morawiecki do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego.

Premier pytał, "dlaczego oni się tak bardzo boją, dlaczego Donald Tusk krzyczy, kompromitując się zresztą, że będzie unieważniał referendum". "To jest antydemokratyczne. Dlaczego? Dlatego, że boją się tych pytań. Gdyby się nie bali, nie mieli niczego do ukrycia, to by zaprosili do tego referendum" - ocenił Morawiecki.

"Ale co robi ktoś, kto ma inne plany i zamiary. Usiłuje zrobić wszystko, żeby to referendum było niewiążące, nieważne. Dlaczego my wszyscy zróbmy wszystko, aby to referendum było ważne, najważniejsze na najbliższe lata w kwestii tych pytań, które tam zawarliśmy" - wezwał szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że opozycja była przeciw referendum - "Platforma przeciw, Lewica przeciw, TVN przeciw, PSL i Hołownia też przeciw". "Wszyscy głosowali przeciw temu arcydemokratycznemu posunięciu. Z nich są tacy demokraci, jak ze mnie niski blondyn o kręconych włosach" - stwierdził Morawiecki.

"Mamy dziś świat spokoju i bezpieczeństwa, i to jest Polska, polski świat. I chcemy, żeby Polska pozostała bezpieczna, bo bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkich pozostałych aktywności życia społecznego i gospodarczego" - powiedział Morawiecki.

Jak ocenił, "wewnętrzni jątrzyciele są czasami gorsi niż różni zewnętrzni podżegacze". "I ci, którzy próbują dzisiaj - poprzez swoją przewagę w mediach - narzucić pewien ton dyskusji, są dla Polski niebezpieczni". "Oni usiłują pozbawić nas znacznej części naszej suwerenności, oni chcą z Polski zrobić taki skansen pod zarządem różnych instytucji brukselskich, a może berlińskich" - zaznaczył premier.