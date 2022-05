Premier: zwiększyliśmy o ponad 100 proc. liczbę miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych (aktualizacja)

W ciągu sześciu lat zwiększyliśmy o ponad 100 proc. liczbę miejsc w klubach dla dzieci i w żłobkach. Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, takich miejsc było powyżej 80 tys., dzisiaj jest to ponad 210 tys. – poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odwiedził w poniedziałek Samorządowy Klub Dziecięcy w miejscowości Biały Kościół w woj. małopolskim.

Premier podkreślił, że szczególnie w czasie naznaczonym kryzysem geopolitycznym, wojną na Ukrainie i kryzysem gospodarczym "rząd jest rządem dla polskich rodzin".

"Potrzebny jest rząd, który wspiera, który ufa, ufa rodzicom, ludziom, rodzinom. Takim rządem staramy się być, najlepszym dowodem na to jest cała nasza polityka społeczna" - mówił Morawiecki podczas briefingu. Premier przywołał rządowy program 500 plus i ocenił, że "jest on dzisiaj programem, który pozwala rozwijać skrzydła wielu rodzinom w całej Polsce".

Zwrócił uwagę, że w Białym Kościele rozbudowywana jest infrastruktura przeznaczona dla opieki nad najmłodszymi.

"Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, to takich miejsc było powyżej 80 tys. Dzisiaj jest to ponad 210 tys. Czyli po sześciu latach rozwoju programu (Maluch plus - PAP) zwiększyliśmy o ponad 100 proc. liczbę miejsc w klubach dla dzieci i w żłobkach" - podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, rozwój opieki instytucjonalnej dla najmłodszych dzieci ma służyć m.in. aktywizacji zawodowej kobiet i umożliwieniu im decyzji, czy chcą szybko wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, czy pozostać w nim dłużej w domu.

"We wszystkich tych działaniach chodzi o to, żeby zbudować całą architekturę wsparcia dla polskich rodzin, wsparcia dla mam" - wyjaśnił szef rządu.

Premier, odnosząc się do rosnącej inflacji, ocenił, że "dziś walczymy z putinflacją, ale żeby ta putinflacja nie stała się hiperinflacją, tak jak w Turcji, to nie warto słuchać fałszywych rad, złych doradców, tylko starać się popatrzeć na realne działania gospodarcze, realne działania też osłonowe, społeczne, bo polityka społeczna jest właśnie po to, żeby osłaniać, dać to schronienie w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć".

"Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dla polskich rodzin, bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo społeczne będzie dla mnie podstawowym wyznacznikiem, podstawowym drogowskazem działań mojego rządu tak, żeby mamy, nasze drogie panie, całe polskie rodziny, mogły suchą stopą przejść przez te trudne czasy" - zadeklarował Morawiecki podczas spotkania w Białym Kościele.

Władze gminy Wielka Wieś, na której terenie leży Biały Kościół, przekazały, że Samorządowy Klub Dziecięcy w tej miejscowości powstał w przebudowanej części wielofunkcyjnego budynku gminnego dzięki dofinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Maluch plus". Całkowity koszt zadania wyniósł 900 tys. zł, z czego dofinansowania otrzymane przez gminę Wielka Wieś to 720 tys. zł.

Klub dziecięcy dysponuje 24 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym także miejscami przeznaczonymi dla dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki.