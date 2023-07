Premier: zwyciężymy, bo stoimy po stronie Polaków, a nie po stronie obcych

Zwyciężymy, jestem o tym przekonany, bo stoimy po stronie Polaków, stoimy po stronie Polski, a nie po stronie interesów obcych, którzy chcą dyktować nam swoje warunki – powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kościerzynie.

"Chce powiedzieć wyraźnie to, co mówią na korytarzach w Brukseli, to, co mówią tam najwyżsi urzędnicy Komisji Europejskiej i Rady: przyjdzie Tusk i zgodzi się na wszystko, on będzie działał pod dyktando tamtych, on tak będzie tańczył, jak oni mu zagrają" - powiedział szef rządu podczas spotkania w mieszkańcami Kościerzyny (woj. pomorskie).

W ocenie Morawieckiego zwycięstwo PiS jest jasne dla urzędników w Brukseli. "Dlatego niektórzy tak nas zwalczają, ale już widzą, że nic to nie da i już szykują się pod kolejne rządy Prawa i Sprawiedliwości" - podkreślił.

"Bo my zwyciężymy, jestem o tym przekonany. (…) Ale zwyciężymy, bo stoimy po stronie Polaków, stoimy po stronie Polski, a nie po stronie interesów obcych, którzy chcą dyktować nam swoje warunki" - oznajmił szef rządu.