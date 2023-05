Premiera „Ach, jak cudowna jest Panama” Janoscha w bielskiej Banialuce

Premierę sztuki „Ach, jak cudowna jest Panama”, urodzonego na Śląsku pisarza niemieckojęzycznego Janoscha, wystawił w niedzielę bielski Teatr Lalek Banialuka. „To przedstawienie dla widzów od lat 3 i bez górnej granicy wiekowej” – powiedział dyrektor sceny Jacek Popławski.

"To ostatnia premiera w tym sezonie. Kończymy go ciepłą, pogodną opowieścią dla dzieci, która daje dużą dawkę optymizmu, pozytywnych przeżyć i dobrych emocji. Spektakl jest kolorowy; łączy plan lalkowy i aktorski" - oznajmił w rozmowie z PAP dyrektor Popławski.

Jak podkreśliła reżyser sztuki Katarzyna Hora, "Ach jak cudowna jest Panama" to historia Misia i Tygryska, którzy ruszają w drogę do kraju swoich marzeń. "To ciepła opowieść o wędrówce, która sama w sobie jest celem, (...) o poznawaniu siebie poprzez odkrywanie świata wokół" - powiedziała.

Scenografię i lalki zaprojektowała Agnieszka Aleksiejczuk. "Zależało mi przede wszystkim, by scenografia nie była dosłowna, ale widz otrzymał pole do interpretacji. Dominują ciepłe barwy, obłe formy" - powiedziała. Reżyser Katarzyna Hora zwróciła uwagę, że wszystkie postacie zwierząt są wykonane z futerka, by przypominały maskotki. "Dzieciom kojarzy się to z bliskością i ciepłem" - zaznaczyła.

Najnowsza premiera teatru Banialuka jest przedstawieniem dla widzów od lat 3. "Ważne jest, by nie infantylizować i nie traktować widza zbyt prosto. On musi mieć swoje wyzwania i przestrzeń do własnych odkryć. Najmłodszego widza należy traktować, jak każdego innego - z szacunkiem i poważnie" - powiedziała Katarzyna Hora.

W obsadzie spektaklu znaleźli się: Magdalena Obidowska, Katarzyna Pohl, Lucyna Sypniewska, Tomasz Sylwestrzak i Piotr Tomaszewski. Przekładu utworu Janoscha dokonała Emilia Bielicka. Muzykę do sztuki skomponowała Katarzyna Bem.

W tym sezonie bielska scena lakowa wystawiła już "Ślub" Witolda Gombrowicza, "Zakazane dzieci - opowieść korczakowska" Artura Pałygi oraz "Urodziny w Nigdylandii" Marty Guśniowskiej.

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana jest jedną z najstarszych scen lalkowych w Polsce.