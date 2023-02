Premiera "Książki o śmieciach" Stanisława Łubieńskiego w jęz. chińskim tradycyjnym na Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej

Problem śmieci jest problemem globalnym. To nie jest pusty slogan - powiedział PAP Stanisław Łubieński, którego "Książka o śmieciach" w jęz. chińskim tradycyjnym ma swoją premierę na Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej.

Od wtorku w stolicy Tajwanu, Tajpej, odbywa się Międzynarodowa Wystawa Książek (Taipei International Book Exhibition TIBE), jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na Dalekim Wschodzie. Polska po raz pierwszy występuje w roli gościa honorowego. W trakcie wydarzenia odbywają się m.in. spotkania z polskimi twórcami, koncerty, degustacja polskich potraw. Targi potrwają do 5 lutego.

W piątek odbędzie się spotkanie ze Stanisławem Łubieńskim, autorem "Książki o śmieciach", która ukazała się w języku chińskim tradycyjnym. Książka w Polsce miała premierę w 2020 r.

"Książka o śmieciach" Łubieńskiego to kolekcja esejów o śmieciach ilustrowana zdjęciami autora. Esejów literackich, ale opartych na badaniach i rozmowach ze specjalistami. Laureat Nagrody Nike Czytelników 2017 zastanawia się w nich czym są współczesne śmieci i jak zmieniły się na przestrzeni wieków? Jakie zagrożenie niosą ze sobą i co my możemy w tej sprawie zrobić? Co mówią o naszej cywilizacji? O współczesnym człowieku. O nieumiarkowaniu, chciwości, egoizmie. O tym jaki krajobraz zastaliśmy, a jaki po sobie zostawimy.

"Każde tłumaczenie oraz możliwość spotkania się z innymi czytelnikami, inną wrażliwością i historią, to jest zaszczyt. Cieszę się, że ta książka okazuje się być na tyle uniwersalna, że może trafić także do czytelnika na Tajwanie" - powiedział Łubieński.

Ocenił, że już dawno powinniśmy "zacząć działać w kwestii śmieci". "Nie chciałem, żeby moja książka była depresyjna i pesymistyczna. Wydaje mi się, że ona w gruncie rzeczy zostawia jakąś nadzieję. Ja się tą książką sam terapeutyzowałem. Było mi bardzo ciężko, kiedy się dowiadywałem na temat tego, co się dzieje z naszymi śmieciami, ale ostatecznie uwolniłem się od wielu lęków i zrozumiałem też, że nasz wpływ jednostkowy na zmiany jest dosyć ograniczony. Nie ma, co rwać włosów z głowy, ale należy wpływać na rządzących, żeby takie zmiany pozytywne zachodziły" - wskazał pisarz.

Pytany przez PAP o to, czy w Azji przykłada się dużą wagę do ekologii, odpowiedział: "Skoro ktoś zdecydował się przetłumaczyć moją książkę, to widocznie też są tutaj +białe plamy+, przestrzenie, które ta książka zapełni".

"Czytelnicy na Tajwanie będą czytać moją książkę, siłą rzeczy, inaczej. Ona jest polsko- i europocentryczna. Nie jeździłem do Azji, kiedy ją pisałem, więc jest tu mało doświadczeń z tego regionu oraz z innych części świata, ale problem śmieci jest problemem globalnym, to nie jest pusty slogan" - ocenił Łubieński.

W sobotę w ramach Międzynarodowej Wystawy Książek w Tajpej odbędzie także edukacyjno-przyrodniczy spacer po "Parku leśnym Daan" z Łubieńskim.

Organizatorem polskiej prezentacji są Instytut Książki oraz Biuro Polskie w Tajpej. Partnerami: Instytut Adama Mickiewicza, Biblioteka Narodowa, Instytut Pileckiego i Międzynarodowe Centrum Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania "Polska gościem honorowym Międzynarodowej Wystawy Książek TIBE 2023 w Tajpej".

Z Tajpej Katarzyna Krzykowska