Premiera oper "Telefon" i "Medium" Gian Carlo Menottiego w piątek Warszawskiej Operze Kameralnej

Premiera dwu oper: "Telefon" i "Medium" Gian Carlo Menottiego w reżyserii Jakuba Przebindowskiego odbędzie się w piątek w Warszawskiej Operze Kameralnej. ""Obie opery opowiadają o naszej podatności na uzależnienia i manipulacje" - powiedział PAP reżyser.

"Telefon" i "Medium" to opery XX-wiecznego amerykańskiego kompozytora pochodzenia włoskiego, Gian Carlo Menottiego. Oba dzieła w jednym spektaklu można oglądać od piątku w Warszawskiej Operze Kameralnej.

"Powodem wystawienia razem dwóch oper jest ich autor Menotti. Jest autorem nie tylko warstwy muzycznej obu oper, ale również dramaturgicznej. Menotti jak mało który z kompozytorów pisał również libretta swoich oper" - powiedział PAP reżyser spektaklu Jakub Przebindowski.

Wyjaśnił, że "drugim powodem wspólnego wystawienia oper jest temat". "Zarówno +Telefon+ jak i +Medium+ opowiadają o naszej podatności na uzależnienia i manipulacje" - dodał.

Przebindowski zwrócił uwagę, że Menotti, pisząc operę buffo "Telefon", swoją wizję osoby uzależnionej od telefonu traktował jako żart. "Nie mógł przewidzieć, że to stanie się rzeczywistością. Dzisiaj telefon jest nieodzowną częścią naszego bytowania, na dodatek pełni też inne funkcje niż tylko komunikacyjną. Telefonem płacimy, nagrywamy, prowadzimy profile na mediach społecznościowych" - dodał.

"Medium" to krótka opera o seansie spirytystycznym. Opowiada o medium i jego działaniu jako komunikatora. Reżyser wyjaśnił, że seanse spirytystyczne były modne w latach 30. XX wieku. "Menotti był na jednym z seansów i kiedy zobaczył jakie to oszustwo, postanowił odkryć cały mechanizm i wpisać go w swoją operę" - mówił Przebindowski, jednak jego zdaniem, "nie to jest głównym tematem dzieła". "Jest nim podatność na sugestię, nasza łatwowierność i to, jak dajemy się w prosty sposób oszukiwać" - ocenił. Zdaniem reżysera obie opery są uniwersalne i aktualne w swoim wyrazie.

Za kierownictwo muzyczne odpowiada Kuba Wnuk, a za scenografię Witold Stefaniak. Tomasz Ossoliński zaprojektował kostiumy. Na scenie wystąpią m.in. Roksana Wardenga, Alicja Węgorzewska, Anna Farysej, Natalia Rubiś, Dawid Czupryński, Dominik Mironiuk, Aleksandra Borkiewicz-Cłapińska, Katarzyna Drelich, Artur Janda, Damian Wilma, Monika Łopuszyńska oraz Sylwia Pietrzak.

Gian Carlo Menotti to amerykański kompozytor włoskiego pochodzenia, autor librett operowych i baletów, a także założyciel muzycznego Festiwalu Dwóch Światów w Spoleto. Urodzony 7 lipca 1911 roku w Cadegliano-Viconago w Lombardii Menotti miał siedem lat, gdy skomponował swoje pierwsze utwory muzyczne, a 11 - gdy napisał pierwszą operę. Uczył się w mediolańskim Konserwatorium im. Giuseppe Verdiego, jednak w czasie studiów wraz z matką przeniósł się do USA i tam skończył Curtis Institute of Music w Filadelii.

Napisana w 1950 r. opera "Konsul" zdobyła w 1954 r. dwie nagrody - Pulitzera i krytyków nowojorskich. Natomiast sztuka muzyczna "Amahl and the Night Visitors" z 1951 r. była pierwszym tego typu utworem stworzonym dla telewizji i do dziś jest najpopularniejszym utworem kompozytora.

W 1957 roku Menotti po raz pierwszy w umbryjskim Spoleto zorganizował Festiwal Dwóch Światów. Od tamtej pory co roku wydarzenie przyciągało coraz więcej twórców muzycznych, teatralnych i tanecznych, stając się jedną z najważniejszych imprez kulturalnych we Włoszech. Zmarł 2 lutego 2007 roku w wieku 95 lat w szpitalu w Monako.