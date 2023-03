Premiera spektaklu „Bolero: Elsa Canasta: Flight” w Operze Wrocławskiej

Trzy aranżacje baletowe w jedynym spektaklu, w którym połączono różne style tańca, to najnowsza produkcja Opery Wrocławskiej. Premiera spektaklu „Bolero/ Elsa Canasta/ Flight” odbędzie się w sobotę wieczorem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tryptyk baletowy w wykonaniu zespołu baletu, orkiestry i solistów Opery Wrocławskiej zostanie zaprezentowany w Polsce po raz pierwszy.

Pierwszy z baletów - "Bolero" w choreografii Meryl Tankard - powstał w Lyonie w 1998 r. "Inspirowani muzyka Maurice'a Ravela i atmosferą miasta, Meryl Tankard i Regis Lansac stworzyli bogatą paletę obrazów w pełni zintegrowanych z ruchem tancerzy" - podkreślają twórcy wrocławskiego spektaklu.

Drugie z dzieł tworzących tryptyk to "Elsa Canasta" w choreografii Javiera De Frutos. Do tej pory balet był prezentowy przez zespoły w Anglii, Szkocji i Stanach Zjednoczonych. To dzieło inspirowane postaciami, wydarzeniami i kolorytem życia towarzyskiego lat 20. XX w.

Wreszcie "Flight" w choreografii Małgorzaty Dzierżon powstał w 2016 r. w Wielkiej Brytanii na 90. rocznicę najstarszego w tym kraju zespołu tańca Rambert. "+Flight+ to próba przedstawia potrzeby ruchu, zmiany, cykliczności jaką można zaobserwować w naturze, jak i stanów emocjonalnych, które towarzyszą ludziom, którzy znajdują się na granicy, gdzieś +pomiędzy+ - w drodze, w oczekiwaniu, w poszukiwaniu. Inspiracją jest tematyka migracji, utwór nie podejmuje jednak tematu w kontekście politycznym" - podano w opisie przedstawienia.