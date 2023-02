Premiera "TENETA." To film ukazujący zbrodnie w Ukrainie

Relacje świadków zbrodni rosyjskich w Ukrainie, zgromadzone przez Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina znalazły się w filmie dokumentalnym "TENETA", którego premiera odbędzie się w niedzielę w stołecznej Kinotece.

Film dokumentalny autorstwa Aleksandry Kierety powstał w związku z pierwszą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przybliża różne oblicza tragedii ludności cywilnej na terytorium okupowanego kraju. Twórcy oddają głos nie ekspertom, politykom czy publicystom, lecz bezpośrednio tym, którzy ucierpieli na skutek rosyjskiej agresji.

Obraz nie kłamie. W produkcji wykorzystano autentyczne fotografie i materiały filmowe

"Tortury, prześladowania, wszechobecna śmierć czy niszczenie mienia i grabieże - skala zbrodni, której ofiarami padli bohaterowie filmu, wydaje się wprost niewyobrażalna dla ludzi żyjących we współczesnej Europie. A jednak obraz nie kłamie: w produkcji wykorzystano autentyczne fotografie i materiały filmowe, które dokumentują akty przemocy" - podkreślają twórcy.

Bohaterami drugoplanowymi są pracownicy Centrum Lemkina, którzy "starają się dotrzeć do świadków i ofiar zbrodni popełnionych przez żołnierzy rosyjskich, aby zapisać je w pamięci świata. Bo pomimo ogromu tragedii wciąż tli się nadzieja, że po zakończeniu tej wojny - na przekór tytułowi filmu - uda się wyrównać rachunki krzywd i ukarać sprawców".

"TENETA" w języku ukraińskim oznacza siatkę do łapania zwierząt i ptaków, ale ma także znaczenie przenośne. Oznacza niedbałe przeplatanie się czegoś (np. gałęzi), ponadto coś, co pozbawia swobody działania i stawia w sytuacji bez wyjścia, a także szeroko pojętą pułapkę (np. okoliczności, kłamstw) czy zmuszanie kogoś do pewnych działań, podporządkowanie sprytem lub podstępem.

Premiera dokumentu odbędzie się w niedzielę o godz. 16.00 w stołecznej Kinotece w ramach "Ukraina Festiwal Filmowy"

Po pokazie zaplanowano debatę z udziałem ekspertów pt. "Granice odpowiedzialności. Wojna w XXI wieku", podczas której poruszone zostaną kwestie szeroko rozumianej odpowiedzialności w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie. Dyskusja ma dotyczyć również specyfiki wojny w czasach globalizacji i powszechnej dostępności mediów, a także odpowiedzialności za przekazywane informacje przez dziennikarzy oraz mieszkańców Ukrainy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wejściówki do odebrania w kasie kina w dniu premiery.

Pokaz filmu będzie miał miejsce również w sobotę o godz. 16.00 w Filmotece Narodowej w ramach przeglądu. "UKRAINA. DUCH I WALKA | Ukraińskie kino czasu wojny". Wstęp także jest wolny - rejestracja przez formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3XUQwHo.

W odpowiedzi na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Instytut Pileckiego w pierwszych dniach wojny powołał Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina (Centrum Lemkina). Misją jednostki jest zbieranie indywidualnych, naocznych świadectw ludności cywilnej, aby przez stworzenie zanonimizowanego archiwum utrwalić relacje o zbrodniach popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy. Świadectwa zbierane są głównie w dwóch formach - pisemnych ankiet wypełnianych przez uchodźców w Polsce lub filmowych relacji, rejestrowanych najczęściej na terytorium Ukrainy.