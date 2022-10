Premiera "The turn of the screw" Benjamina Brittena w Polskiej Operze Królewskiej

Premiera "The turn of the screw" Benjamina Brittena odbędzie się 22 października w Polskiej Operze Królewskiej, w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w warszawskich Łazienkach.

Reżyser spektaklu "The turn of the screw" ("Dokręcanie śruby") Kamila Siwińska powiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej, że "dzieło to ma pierwowzór literacki, który powstał pod koniec XIX wieku, jest to powieść Henry'ego Jamesa o tym samym tytule. Opera Brittena bardzo wiernie oddaje jej treść.

Pierwszy raz "The turn of the screw" na polski przełożył Witold Pospieszała, w 1959 roku, tytuł przetłumaczył wówczas, jako "W kleszczach lęku". Ostatni przekład Jacka Dehnela pochodzi z 2015 roku, według tej wersji tytuł brzmi "Dokręcanie śruby".

Siwińska opowiadała, o fabule opery. "Jest to opowieść o dwójce dzieci, które są w traumie. Ciekawe jest to, że opowieść pisana pod koniec XIX wieku bardzo precyzyjnie opisuje stan tych dzieci. Ich traumę rozpoznaje guwernantka" - tłumaczyła.

Reżyser dodała, iż "mimo że zdiagnozujemy te dzieci jako tkwiące pomiędzy światami: dorosłych, do którego przedwcześnie zostały wtajemniczone a światem dzieci, w którymi nadal chcą być i zastajemy je w procesie walki o swoje własne dzieciństwo, nie wyklucza to istnienia demonów, które występują w dziele ze swoimi własnymi sprawami, motywacjami".

Jej zdaniem "geniusz pierwowzoru i opery polega na tym, że próbuje nam pokazać złożoność świata, przenikanie się światów materialnego, fizycznego, psychologicznego ze światem duchowym, energetycznym".

Główne partie Britten napisał dla dzieci. W spektaklu Siwińskiej i Krych role te przypadły dorosłym śpiewakom.

Dyrygent i kierowniczka muzyczna spektaklu Lilianna Krych tłumaczyła tę decyzję, tym, że "kiedy dzieci są w traumie, tracą dzieciństwo, to ich głos nie jest już do końca dziecięcy, a głos dorosłego śpiewaka jest w stanie oddać bardziej zniuansowane emocje i lepiej wydobyć detale".

W operze wystąpią Anna Wolfinger, Julita Mirosławska, Jakub Foltak, Rafał Żurek, Aneta Łukaszewicz, Anna Wierzbicka. W spektaklu wystąpi też tancerz Gieorgij Puchalski. Solistom towarzyszyć będzie Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej.

Spektakle można obejrzeć 22 i 23 października w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w warszawskich Łazienkach.