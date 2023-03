Premierzy Polski i Islandii: nasze dwustronne relacje są bardzo dobre i silne

Nasze dwustronne relacje są bardzo dobre i silne - mówili w środę w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i premier Islandii Katrin Jakobsdottir. Morawiecki dziękował za zaangażowanie Islandii w pomoc dla Ukrainy.

Przed spotkaniem szefa polskiego rządu z premier Islandii, Morawiecki przekonywał, że nasze dwustronne relacje są bardzo dobre. Szefowa rządu islandzkiego wskazała, że to "silne relacje".

Premier Jakobsdottir, która odwiedziła we wtorek Kijów, podziękowała szefowi polskiego rządu "za wszelką pomoc w dotarciu na Ukrainę". "Myślę, że to była bardzo dobra wizyta, nie tylko z uwagi na nasze przewodnictwo w Radzie Europy. Przygotowywaliśmy szczyt w maju. Będziemy rozmawiać o Ukrainie i o tym, co możemy uczynić w ramach Rady Europy" - mówiła szefowa islandzkiego rządu.

Premier Morawiecki podziękował z kolei za "zaangażowanie Islandii w Ukrainie, aby zachować ich wolność i suwerenność".

Jakobsdottir zauważyła, że "w Islandii jest 23 tysiące Polaków" i współtworzą oni "wspaniałą społeczność". "Wszyscy moi znajomi mają polskich przyjaciół i bardzo cenimy te przyjaźnie" - dodała. Premier Islandii przypomniała też, że "niedawno otworzyliśmy ambasadę w Polsce".

Morawiecki podkreślił, że Polacy "razem z Islandczykami tworzą wspaniałą społeczność i ciężko pracują na rzecz obu krajów". Dodał, że "poziom bezrobocia w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i drzwi dla wszystkich chcących wrócić i pracować naszym kraju są zawsze otwarte".