Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii odwiedzili żołnierzy

Premierzy Polski Mateusz Morawiecki i Wielkiej Brytanii Boris Johnson odwiedzili w czwartek żołnierzy obu państw w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

Morawiecki i Johnson, który w czwartek przybył z wizytą do Warszawy, spotkali się w warszawskiej Wesołej z Brytyjczykami służącymi w wielonarodowej batalionowej grupie bojowej NATO, stacjonującej w rejonie Orzysza. Wielka Brytania jest jednym z czterech państw tworzących ten batalion sił wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP). Brytyjczycy przysłali do niego jednostkę rozpoznania, wyposażoną w lekkie pojazdy Jackal. Państwem ramowym grupy stacjonującej w Polsce są USA, siły do niej wydzieliły także Rumunia i Chorwacja.

W czwartek w Polsce wylądowała także grupa brytyjskich żołnierzy, których przysłanie w celu dodatkowego sojuszniczego wsparcia zapowiedział w poniedziałek w Londynie sekretarz obrony Ben Wallace po rozmowie z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. ma to być 350 żołnierzy z 45. Komanda Royal Marines, którego baza znajduje się z Arbroath w Szkocji.

Od tygodnia do Polski przybywają także żołnierze amerykańscy wysłani do Europy w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. Pentagon zapowiedział przysłanie do Polski i Niemiec 2000 żołnierzy. 1700 żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej zostanie dyslokowanych w Polsce. Z Niemiec do Rumunii USA zapowiedziały przemieszczenie tysiąca swoich wojskowych. Łącznie Pentagon postawił w stan podwyższonej gotowości do przemieszczenia do Europy 8,5 tys. żołnierzy.