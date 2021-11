Prezes ABM: 300 mln zł na technologię RNA w Polsce

ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych, które w ciągu najbliższych pięciu lat będą rozwijać technologię RNA w Polsce. Na ten cel agencja przeznaczy 300 mln zł - przekazał prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński,

Prezes ABM przedstawił w poniedziałek wyniki konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. W ramach wydarzenia omówione zostały kierunki rozwoju technologii RNA w Polsce, przedstawiono też listę rankingową konkursu. Zaznaczył, że "to bardzo uniwersalna technologia, która wprowadzi Polskę w zupełnie inny wymiar, jeżeli chodzi o biotechnologię".

"Zabezpieczy polskich pacjentów, nie tylko jeżeli chodzi o dostęp do nowoczesnych terapii, ale również jeśli chodzi o bezpieczeństwo w wypadku przyszłych pandemii" - dodał.

Zaznaczył, że to przełom, jeśli chodzi o jakość i innowacyjność biotechnologii. "Dzisiaj, za chwilę, będziemy mówili o tym, że znajdujemy się w trendach światowych. Dołączamy do światowej awangardy. Jedziemy ekspresem, który rozwija technologię RNA, nie gonimy drezyną, jak to zwykle bywało w polskiej biotechnologii - pewne technologie, które staramy się w Polsce odtworzyć" - zaznaczył.

"Jestem dumny, że polskie zespoły badawcze stanęły na wysokości zadania, że poddając się niezwykle pieczołowitej formule oceny, spełniły pokładane w nich nadzieje" - dodał.

W konkursie wyłoniono pięć zespołów badawczych (konsorcjów), które łącznie otrzymają 300 mln zł na rozwój technologii RNA. "Ten konkurs jest niewątpliwie odpowiedzią na pandemię koronawirusa. Kryzysy zawsze przynoszą pewien postęp technologiczny" - zaznaczył.

Dodał, że dzięki temu będzie też rozwijana w Polsce "krytyczna infrastruktura" do produkcji leków, również szczepionek przeciw COVID-19. "To działanie, które nie tylko stymuluje rozwój naukowy, ale co bardzo istotne stanowi rozwój kompetencji w zakresie bezpieczeństwa lekowego państwa. Mówimy o tym, że na przyszłe zagrożenia tego typu będziemy szybciej i właściwiej odpowiadać, również jeżeli chodzi o zabezpieczenie polskich obywateli" - powiedział.

Prezes ABM wskazał, że oczekiwanymi rezultatami konkursu jest doprowadzenie projektu co najmniej do pierwszej fazy badań klinicznych. "Efektem będzie wdrożenie technologii do Polski i wyprodukowanie dawek tzw. pilotażowych, a więc fizycznie będziemy trzymali szczepionkę czy lek, który będzie bazował na technologii RNA lub w tą technologię celował" - powiedział.

Liderami pięciu zespołów badawczych są: Acellmed sp. z o.o. z dofinansowaniem 18,2 mln zł, Adamed Pharma Spółka Akcyjna z kwotą 58,5 mln zł, Celon Pharma S.A 83,6 mln zł, OncoArendi Therapeutics SA z 36,6 mln zł oraz Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z kwotą 3,8 mln zł.

"Mamy pięć zespołów badawczych, które na dniach podpiszą umowy zgodne z rekomendowaną kwotą dofinansowania i mam nadzieję, że od nowego roku rozpoczną prace nad wytworzeniem, przygotowaniem infrastruktury, a później implementacją tej technologii do Polski, byśmy byli krajem konkurencyjnym" - podkreślił.