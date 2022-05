Prezes ABM: W okresie pandemii dokonała się gigantyczna transformacja cyfrowa ochrony zdrowia

W okresie pandemii dokonała się gigantyczna transformacja systemu ochrony zdrowia w aspekcie cyfryzacji - powiedział PAP dr hab. n.med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. Dodał, że największym wyzwaniem jest bez wątpienia "spłacanie długu zdrowotnego".

Dług pandemiczny jest kwestią coraz częściej dyskutowaną w środowiskach medycznych. Jego narastanie obserwowane było w kolejnych miesiącach epidemii, a teraz cały system ochrony zdrowia będzie nastawiony na jego redukcję.

"Zdrowotnie w mojej ocenie nie należy tego rozpatrywać w kwestiach fiskalnych, pieniężnych. Nie chodzi o to, abyśmy teraz myśleli, że ponieśliśmy duże koszty i nakłady finansowe, bo nie to jest teraz priorytetem. Najważniejsze jest teraz przywrócenie zdrowia populacji" - powiedział w rozmowie z PAP Sierpiński.

Przyznał, że wyzwaniem jest zaopiekowania się osobami, które z różnych przyczyn w dobie pandemii opóźniały bądź odwoływały swoje wizyty u lekarzy specjalistów.

W efekcie coraz częściej po pomoc zgłaszają się osoby w bardziej zaawansowanych stadiach chorób m.in. onkologicznych i kardiologicznych.

"Należy na to patrzeć z punktu widzenia zdrowia populacyjnego. W tym aspekcie nowoczesne technologie mogą okazać się zbawienne w kwestii +spłaty tego długu+. System na skończone nakłady. Nie możemy do niego w nieskończoność dokładać środków. Wiele się w tej kwestii poprawiło, ale nie jest tak, że do systemu może trafić dowolna ilość środków. Nowoczesne technologie lepiej pozwalają wykorzystać czas lekarza. Lepiej pozwalają wykorzystać zasoby, którymi dysponujemy" - mówił ekspert.

Łatwiej jest zorganizować profilaktykę, czy badania przesiewowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Z pomocą przychodzi też telemedycyna. "To jest kierunek, w którym na pewno musimy zmierzać" - ocenił Sierpiński.

"Jeżeli możemy mówić o jakichkolwiek pozytywnych skutkach pandemii, jeżeli tak można na to spojrzeć, to na pewno dokonała się gigantyczna transformacja systemu ochrony zdrowia w aspekcie cyfryzacji. Ten postęp jest naprawdę odczuwalny. Jesteśmy wszyscy beneficjentami e-recept, e-zwolnień. (...) Te kwestie przez lata szły topornie, ale wreszcie poszły do przodu" - mówił w rozmowie z PAP.

Digitalizacja ochrony zdrowia w jego ocenie pozwala np. lepiej dobierać terapie, łatwiej analizować skuteczność poszczególnych sposób leczenia pacjentów.

Dodał, że w zakresie sprzętu polski system ochrony zdrowia jest na bardzo dobrym poziomie, może konkurować z wieloma systemami zachodnioeuropejskimi.

"W tym aspekcie wiele zostało zrobione. To, co jeszcze przed nami, to koordynacja opieki zdrowotnej. Wykorzystanie dużych wolumenów danych. Nowoczesne technologie bez wątpienia wychodzą temu naprzeciw" - ocenił Sierpiński.